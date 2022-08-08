 محافظ البحيرة: مستمرون فى الحملات لمكافحة الفساد وضبط الأسواق وردع المخالفين - بوابة الشروق
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محافظ البحيرة: مستمرون فى الحملات لمكافحة الفساد وضبط الأسواق وردع المخالفين

خميس البرعي
نشر في: الإثنين 8 أغسطس 2022 - 12:30 ص | آخر تحديث: الإثنين 8 أغسطس 2022 - 12:30 ص

شدد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، وإستمراراً للحملات التى تقوم بها مديرية التموين بالبحيرة لضبط الأسواق ومواجهة مافيا الإستيلاء على الدعم والسوق السوداء، لضمان وصول الدعم لمستحقيه والإلتزام بالقرارات التموينية المحددة وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.
وقال المحافظ في بيان صحفى اليوم، شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية برئاسة مجدي الخضر بالإشتراك مع مباحث التموين و بقيادة سمير البلكيمي مدير الرقابة التموينية بالمديرية بحملة مكبرة بالدلنجات أسفرت عن ضبط سيارة محمله بـ ١٠ أطنان من القمح المحلى.

تم التحفظ على المضبوطات وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

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