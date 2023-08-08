 بولندا ترسل 1000 مقاتل إضافي إلى حدودها مع بيلاروسيا - بوابة الشروق
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بولندا ترسل 1000 مقاتل إضافي إلى حدودها مع بيلاروسيا

وكالات
نشر في: الثلاثاء 8 أغسطس 2023 - 2:07 م | آخر تحديث: الثلاثاء 8 أغسطس 2023 - 2:07 م

أعلنت بولندا، اليوم الثلاثاء، أنها سترسل نحو 1000 جندي إضافي إلى الحدود مع بيلاروسيا، بدعوى زيادة محاولات عبور المهاجرين غير الشرعيين عبر الحدود.

وقالت وكالة الأنباء الحكومية في بولندا PAP، إن وزارة الدفاع البولندية قررت إرسال قوات إضافية بناء على طلب من حرس الحدود في البلاد، وفق وكالة سبوتنيك.

واتهمت الحكومة البولندية أمس الإثنين، بيلاروسيا بتدبير تدفق آخر للمهاجرين إلى الاتحاد الأوروبي عبر الحدود البولندية من أجل زعزعة استقرار المنطقة.

وقال نائب وزير الداخلية البولندي ماسيج واسيك للصحفيين إن المخابرات البيلاروسية "تنظم عمليات هجرة غير شرعية تزداد حدة بمرور الوقت"، وهي الاتهامات التي سبق ونفتها مينسك عدة مرات.

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