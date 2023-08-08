أظهرت بيانات بنك اليابان المركزي الصادرة اليوم الثلاثاء نمو قيمة الإقراض المصرفي في البلاد خلال الشهر الماضي بنسبة 9ر2% سنويا إلى 389ر605 تريليون ين (22ر4 تريليون دولار)، في حين كان المحللون يتوقعون نموا بنسبة 1ر3% وهو نفس معدل نمو الإقراض في يونيو الماضي، وفقا للبيانات المعدلة، في حين كان معدل النمو وفقا للبيانات الأولية 2ر3%.

ومع استبعاد صناديق الادخار، زاد الإقراض المصرفي خلال يوليو الماضي بنسبة 3ر3% سنويا إلى 379ر528 تريليون ين، بعد نموه بنسبة 4ر3% خلال الشهر السابق عليه، في حين ارتفع الإقراض من صناديق الادخار بنسبة 9ر0% إلى 009ر77 تريليون ين، بعد ارتفاعه بنسبة 1% في الشهر السابق.

وزاد الإقراض من البنوك الأجنبية العاملة في اليابان بنسبة 3ر15% إلى 948ر3 تريليون ين بعد زيادتها بنسبة 1ر8% خلال يونيو الماضي.