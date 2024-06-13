البرازيل تنهي استعداداتها لكوبا 2024 بالتعادل مع أمريكا

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حسم التعادل الإيجابي 1-1 المباراة القوية التي جمعت منتخب البرازيل أمام الولايات المتحدة الإمريكية، في اللقاء الودي الذي أقيم فجر يوم الخميس.

ويستعد منتخب راقصي السامبا بطل العالم 5 مرات لخوض منافسات بطولة كوبا أمريكا 2024 وتستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة من 21 يونيو وحتى 15 يوليو المقبل.

سجل نجم ريال مدريد رودريجو هدف البرازيل في الدقيقة 17، وتعادل لأمريكا نجم ميلان كريستان بولسيتش في الدقيقة 26.

منتخب البرازيل يتواجد في مجموعة الرابعة بكوبا أمريكا رفقة كل من كولومبيا وكوستاريكا وباراجواي.

في المقابل يلعب منتخب الولايات المتحدة الأمريكية صاحب الضيافة في المجموعة الثالثة رفقة كل من الأروجواي وبنما وبوليفيا.