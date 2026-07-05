فنزويلا تشكر الهند على مساعدتها بعد الزلزالين المدمرين

زار وزير خارجية فنزويلا إيفان جيل المستشفى الميداني الهندي في كاراكاس وشكر نيودلهي على جهودها في عمليات الإغاثة بعد الزلزالين المدمرين.

ويقدم المستشفى الميداني، الذي أنشأه الجيش الهندي في مضمار سباق الخيل الدولي "لا رينكونادا"، رعاية شاملة لهؤلاء المتضررين من الزلزالين المدمرين اللذين ضربا فنزويلا الشهر الماضي وأسفرا عن مقتل أكثر من 1700 شخص.

وقال جيل في منشور له على موقع التواصل الاجتماعي إكس "نيابة عن حكومة وشعب فنزويلا، نعرب عن خالص امتنانا لحكومة وشعب الهند، بالأخص رئيس الوزراء ناريندرا مودي لتقديمهم يد العون لهؤلاء الذين عانوا نتيجة لتلك الكارثة"، حسب صحيفة "فنزويلا تايمز"، اليوم الأحد.

وفي إطار المهمة، التي يشار إليها باسم "عملية أميستاد" بالإسبانية، نقلت طائرتان من طراز (سي-17 جلوبماستر)، تابعتان لسلاح الجوي الهندي، 66 طنا من المساعدات، بما في ذلك المستشفى الميداني للجيش الهندي، وأكثر من 35 طنا من إمدادات الإغاثة والأدوية والمعدات الطبية.

وارتفعت حصيلة قتلى الزلزالين المتتاليين في فنزويلا إلى 2954 شخصا على الأقل، مع إصابة أكثر من 16 ألفا و500 آخرين، حسبما أعلن رئيس الجمعية الوطنية في فنزويلا خورخي رودريجيز أمس السبت.

ومنذ أن ضرب الزلزالان المتتاليان اللذان بلغت قوتهما 2ر7 و 5ر7 درجة في 24 يونيو، سجلت السلطات 942 هزة ارتدادية.