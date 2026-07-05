الزعيم الكوري الشمالي يشرف على اختبارات أسلحة من مدمرة بحرية جديدة

أشرف الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون، على اختبارات لصاروخ كروز ذي قدرة نووية وأسلحة أخرى على متن مدمرة جديدة تزن 5000 طن، وهي المدمرة "كانج كون"، التي تم إصلاحها بعد تعرضها لأضرار في حفل إطلاق فاشل العام الماضي، حسبما ذكرت وسائل الإعلام الرسمية اليوم الأحد، في أحدث عرض عسكري يبرز مساعي كيم لبناء بحرية مسلحة نوويا.

وقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية، إن الحدث الذي أقيم يوم الجمعة تضمن إطلاق اختبارات لصاروخ كروز استراتيجي، وللمدفع الرئيسي للمدمرة "كانج كون" ومدافعها الآلية، بالإضافة إلى تجارب لأنظمة الحرب الإلكترونية وتقييمات لقدراتها على كشف الأهداف ومعالجة المعلومات.

وقالت وكالة الأنباء الرسمية إن كيم، بعد مراقبة الاختبارات من الشاطئ، أمر المسئولين باستكمال تجارب المدمرة ووضع السفينة في الخدمة الفعلية في غضون شهرين.

وفي الشهر الماضي، دخلت المدمرة الكورية الشمالية التي تبلغ حمولتها 5,000 طن، والمسمّاة "تشوي هيون"، الخدمة.

وبعد سنوات من إعطاء الأولوية لتطوير الصواريخ الباليستية، وجه كيم تركيزه بشكل متزايد نحو القدرات البحرية، بما في ذلك بناء غواصة تعمل بالطاقة النووية. وأثناء استعراض أهدافه العسكرية الخمسية في مؤتمر حزب العمال في فبراير، دعا كيم أيضا إلى صواريخ باليستية عابرة للقارات قادرة على الإطلاق من تحت الماء.

وكشفت كوريا الشمالية لأول مرة عن المدمرة "تشوي هيون" في أبريل 2025، والتي وصفها كيم بأنها خطوة كبرى نحو توسيع النطاق العملياتي لجيشه وقدراته على توجيه ضربات استباقية. وقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية إن السفينة الحربية مجهزة بمجموعة من الأنظمة، بما في ذلك الأسلحة المضادة للطائرات والمضادة للسفن بالإضافة إلى الصواريخ الباليستية وصواريخ كروز ذات القدرات النووية.