السعودية تشارك في الحوار العالمي لحوكمة الذكاء الاصطناعي بجنيف

تشارك السعودية في الحوار العالمي لحوكمة الذكاء الاصطناعي، المنعقد على هامش أعمال القمة العالمية للذكاء الاصطناعي من أجل المصلحة العامة، والتي تستضيفها جنيف بسويسرا خلال الفترة من 6 إلى 7 يوليو الجاري.

وتأتي مشاركة السعودية تأكيدا للدور الريادي بالمجالات البيانات والذكاء الاصطناعي والتزامها بدعم الجهود الدولية لتطوير حوكمة مسئولة وآمنة للذكاء الاصطناعي وتعزيز التعاون الدولي، وفقا لما أوردته قناة "الإخبارية السعودية".

وتنعقد القمة العالمية للذكاء الاصطناعي بجنيف بحضور عدد من الوزراء، وصناع القرار، وممثلي المنظمات الدولية، والقطاع الخاص، والأوساط الأكاديمية، والمجتمع المدني من مختلف دول العالم.