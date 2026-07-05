الرئيسان الأمريكي والروسي يبحثان هاتفيا توسيع التعاون الثنائي ويتفقان على مواصلة الاتصالات

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الأمريكي دونالد ترامب اتصالًا هاتفيًا، وصفه مساعد الرئيس الروسي للشؤون الخارجية يوري أوشاكوف بأنه اتسم بطابع عملي وبنّاء للغاية.

وقال أوشاكوف -في تصريح أوردته وكالة أنباء سبوتنيك الروسية اليوم - "إن بوتين هنأ ترامب والشعب الأمريكي بمناسبة عيد استقلال الولايات المتحدة، كما اتفق الرئيسان على إجراء اتصال جديد في المستقبل القريب".

وأكد الرئيسان أهمية استمرار الاتصالات بين موسكو وواشنطن، بما في ذلك في المجالات الاقتصادية.

وأشار ترامب، بحسب أوشاكوف، إلى وجود آفاق واسعة للتعاون بين روسيا والولايات المتحدة يمكن أن تنفتح بعد انتهاء الصراع في أوكرانيا.

وشدد الجانبان على أهمية الحفاظ على الصفحات المشتركة من التاريخ الروسي والأمريكي، مؤكدين أن شعبي البلدين لن ينسيا تحالفهما خلال الحرب العالمية الثانية.

كما أشار بوتين وترامب إلى الرمزية التي يحملها الإطلاق المرتقب لطاقم روسي أمريكي مشترك إلى محطة الفضاء الدولية من قاعدة بايكونور.

وأوضح أوشاكوف أن هذه المهمة الفضائية تمثل مثالًا عمليًا على اهتمام موسكو وواشنطن بتوسيع التعاون في مجموعة واسعة من المجالات.