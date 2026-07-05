تُقام في طهران، اليوم الأحد، صلاة على جثمان المرشد الإيراني الراحل على خامنئي، في اليوم الثاني من مراسم تشييع جنازته التي شاركت فيها حشود كبيرة.

ويؤم الصلاة آية الله جعفر سبحاني البالغ من العمر 97 عاما، وفقا لمحطة "فرانس 24" الإخبارية.

ولم يُعرف بعد ما إن كان المرشد الجديد مجتبى خامنئي، نجل علي خامنئي، سيحضر في أي من المراسم المقامة على مدى أيام عدة، وهو لم يظهر منذ القصف الأمريكي الإسرائيلي الذي قتل والده وعددا من أفراد العائلة في 28 فبراير الماضي.

من جهة أخرى، شدد سفير إيران لدى الصين، عبد الرضا رحماني فضلي على أن "بدل خدمات" سيُفرض على السفن التي تعبر مضيق هرمز، وهو طرح ترفضه واشنطن، متعهّدا في الوقت نفسه باستفادة دول "صديقة" من معاملة خاصة.

وقال فضلي في منتدى السلام العالمي في بكين، إن بلاده تعمل "بتعاون وتنسيق" مع سلطنة عُمان على "ترتيبات جديدة" لهذا الممر المائي الحيوي.

وتابع: "بصفتنا بلدا يقع جزء من مياهه الإقليمية في مضيق هرمز، سنفرض بالتأكيد بدل خدمات"، مشددا على أن ذلك لن يكون "رسوم مرور" بالمعنى الحرفي.

وتنص مذكرة التفاهم الموقعة بين إيران والولايات المتحدة والرامية إلى إنهاء الحرب بينهما على ضمان المرور الآمن للسفن التجارية من دون رسوم لمدة 60 يوما في مضيق هرمز، لكن لم تتّضح ماهية الآلية التي سيُعمل بها بعد ذلك.