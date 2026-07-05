فنان يدعو إلى موت ترامب في جنازة المرشد الأعلى الإيراني الراحل

دعا فنان إيراني في جنازة المرشد الأعلى الإيراني الراحل علي خامنئي، إلى موت الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمام حشد يضم مئات الآلاف من الأشخاص اليوم الأحد في العاصمة طهران.

ويمثل هذا التعليق أول دعوة مباشرة لموت ترامب من قِبل مقدم فقرات في الجنازة، والتي شهدت ملصقات وكتابات على الجدران تدعو إلى قتل ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. وكان ذلك مطلبا متشددا حتى في الوقت الذي تتفاوض فيه طهران مع الولايات المتحدة بشأن إنهاء دائم للحرب التي عطلت إمدادات الطاقة العالمية.

وأطلق الشاعر محمد رسولي هتافات "الموت لأمريكا!" و"الموت لإسرائيل!".

وفي حديثه أمام الحشد، تساءل رسولي، في إشارة إلى ترامب: "لماذا لا يزال الرجل الأكثر 'نذالة' في العالم على قيد الحياة؟".

وأثار ذلك صيحات وهتافات التأييد.

وقد حضر مراسم التشييع اليوم الأحد حشد أكبر بكثير من يوم أمس السبت. وسار المشيعون المتوشحون بالسواد إلى الموقع، حاملين لافتات وأعلاما تكرم خامنئي وتدعو أيضا إلى قتل ترامب في الوقت الذي كان الرئيس الأمريكي يلقي فيه خطابا في واشنطن بمناسبة الذكرى الـ 250 لتأسيس الولايات المتحدة.

وقال ترامب، متحدثا عن الجيش الأمريكي: "لقد حققنا نجاحا هائلا. انظروا إلى فنزويلا، انظروا إلى إيران. لقد قضينا عليها، قضينا على جيشها".

ويمكن أن توفر جنازة خامنئي، الذي حكم إيران لعقود قبل مقتله عن عمر ناهز 86 عاما في غارة جوية في 28 فبراير في اللحظات الأولى من الحرب الإيرانية، دفعة للحكم الثيوقراطي في البلاد وللمرشد الأعلى الجديد، ابنه مجتبى خامنئي.