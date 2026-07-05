الصين وروسيا تجريان مناورات بحرية مشتركة

أعلنت وزارة الدفاع الصينية، اليوم الأحد، أن القوات البحرية الصينية والروسية ستجرى هذا الشهر مناورات بحرية مشتركة في المياه والمجال الجوي بالقرب من مدينة تشينغداو في إقليم شاندونج بشرق الصين.

وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا" أنه في أعقاب المناورات، ستقوم قوات الجانبين بدورية بحرية مشتركة في المناطق ذات الصلة بالمحيط الهاديء ، حسبما ذكرت وزارة الدفاع في بيان.

وجاء في بيان وزارة الدفاع الصينية أن المناورات تعد جزءا من خطة تعاون سنوية بين الجيشين، وتهدف لمواجهة التحديات العسكرية وحماية السلام والاستقرار الإقليميين بصورة مشتركة.