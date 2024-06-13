عبد الوهاب: أخفيت حسني عبد ربه في الساحل الشمالي ومشهد «الكفن» أنهى الصفقة

كشف محمد عبد الوهاب، عضو مجلس إدارة الأهلي الأسبق، اليوم الخميس، كواليس فشل ارتداء حسني عبد ربه القميص الأحمر.

صرح عضو الأهلي السابق لقناة :" حكاية كواليس التفاوض مع حسني عبد ربه رواية كبيرة أخفيته في الساحل الشمالي بمنطقة ألماظة لم يسمع عنها أحد من قبل، صديق مقرب أهلاوي هو من اقترح عليا هذا الأمر ووافقت لإتمام الصفقة خوفًا عليه من الضجة الإعلامية التي كانت مصاحبة لنا فترة المفاوضات وغضب جماهير الإسماعيلي بعدما كان متواجدًا في فندق هيلتون رمسيس".

أضاف:" حسني عبد ربه لاعب لن يكرر والأهلي كان يحتاج لجهوده في هذه الفترة وبالفعل تمت كل إجراءات التعاقد معه ولم ينقص فقط سوى الإعلان الرسمي عن الصفقة".

أكمل:" حساسية وغضب جماهير الإسماعيلي هي من تسببت في التحفظ على عقد حسني عبد ربه مع الأهلي".

أتم:" حسني عبد ربه لم يتحمل ضغط وغضب الإسماعلاوية خاصة بعد خروجهم بكفن وجنازة وتهديد أسرته، لذا اعتذر اللاعب عن الانضمام إلى الأهلي وعاد إلى الإسماعيلي".