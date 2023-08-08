مسؤولة أمريكية تلتقي بقادة المجلس العسكري في النيجر

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قالت وزارة الخارجية الأمريكية يوم الاثنين إن الدبلوماسية الأمريكية البارزة فيكتوريا نولاند التقت بكبار قادة المجلس العسكري في النيجر.

وسافرت نولاند، نائبة وزير الخارجية بالوكالة، إلى نيامي للقاء رئيس أركان القوات المسلحة الجديد، الجنرال موسى صلاح برمو، وثلاثة أعضاء آخرين في المجلس العسكري.

وأعربت نولاند عن "قلق واشنطن البالغ بشأن التطورات في النيجر والتزامنا الحازم بدعم الديمقراطية والنظام الدستوري"، حسبما قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر في بيان.

وقال ميلر إن نولاند حددت خلال الاجتماع ما هو على المحك إذا لم تحترم النيجر "نظامها الدستوري".

وأضاف: "يشمل ذلك الخسارة المحتملة لمئات الملايين من الدولارات من الدعم الاقتصادي والأمني لشعب النيجر".

ووصفت نولاند للصحفيين المحادثة التي استمرت أكثر من ساعتين بأنها "صريحة للغاية وفي بعض الأحيان صعبة للغاية". وقالت إن طلبها بمقابلة الرئيس المخلوع والمحتجز محمد بازوم قوبل بالرفض.

وقال ميلر: "تواصل الولايات المتحدة الدعوة إلى الإفراج الفوري عن الرئيس محمد بازوم وأسرته وجميع المحتجزين".

كما لم تتمكن نولاند من رؤية الحاكم الجديد الجنرال عبد الرحمن تياني.

وأطيح ببازوم في انقلاب عسكري في 26 تموز/يوليو. ثم أعلن تياني، قائد الحرس الرئاسي في النيجر، نفسه حاكما جديدا للبلاد. وقام هو ومجموعة من الضباط بتعليق الدستور وحل جميع المؤسسات الدستورية.