 وزيرة التضامن تعلن بدء المرحلة الثالثة من استخراج «الخدمات المتكاملة» لذوي الإعاقة - بوابة الشروق
الثلاثاء 8 أغسطس 2023 12:11 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

برأيك.. من أفضل حارس مرمى في الدوري الممتاز موسم 2022 - 2023 ؟
النتـائـج تصويت

وزيرة التضامن تعلن بدء المرحلة الثالثة من استخراج «الخدمات المتكاملة» لذوي الإعاقة

نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي
نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي
آية عامر
نشر في: الثلاثاء 8 أغسطس 2023 - 12:05 م | آخر تحديث: الثلاثاء 8 أغسطس 2023 - 12:05 م

أعلنت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، بدء المرحلة الثالثة لتسجيل المواطنين من ذوي الإعاقة لإصدار كروت الخدمات المتكاملة، عبر موقع وزارة التضامن.

وأوضحت القباج خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد بمقر وزارة التضامن اليوم، أن المرحلة الثالثة متاحة لجميع أنواع وكافة الإعاقات سواء شديدة أو بالغة الشدة أو بسيطة".

وأشارت وزيرة التضامن، إلى أن هذه المرحلة هي آخر مرحلة لكل أنواع الاعاقات، وتتضمن: "الإعاقات الحركية والذهنية والبصرية وقصار القامة والتوحد وفقد البصر التام وفقد السمع وضمور العضلات والإعاقات الذهنية والشلل الرباعي والدماغي".


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك