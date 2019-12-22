وزيرة التضامن تعلن بدء المرحلة الثالثة من استخراج «الخدمات المتكاملة» لذوي الإعاقة

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أعلنت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، بدء المرحلة الثالثة لتسجيل المواطنين من ذوي الإعاقة لإصدار كروت الخدمات المتكاملة، عبر موقع وزارة التضامن.

وأوضحت القباج خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد بمقر وزارة التضامن اليوم، أن المرحلة الثالثة متاحة لجميع أنواع وكافة الإعاقات سواء شديدة أو بالغة الشدة أو بسيطة".

وأشارت وزيرة التضامن، إلى أن هذه المرحلة هي آخر مرحلة لكل أنواع الاعاقات، وتتضمن: "الإعاقات الحركية والذهنية والبصرية وقصار القامة والتوحد وفقد البصر التام وفقد السمع وضمور العضلات والإعاقات الذهنية والشلل الرباعي والدماغي".