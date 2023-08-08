وزير الدولة للإنتاج الحربي يبحث مع وزير دفاع صربيا آليات تعزيز التعاون الثنائي

أكد وزير الدولة للإنتاج الحربي المهندس محمد صلاح الدين مصطفى، عمق وقوة العلاقات التي تربط بين مصر وصربيا.

جاء ذلك خلال لقاء وزير الدولة للإنتاج الحربي، مع ميلوش فوتشيفيتش نائب رئيس الوزراء ووزير الدفاع بجمهورية صربيا، ووفد مرافق، بحضور رئيس هيئة التسليح للقوات المسلحة، بمقر وزارة الإنتاج الحربي بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وقال الوزير إن هذا اللقاء يأتي بهدف بحث آليات تعزيز التعاون الثنائي بعدد من مجالات التصنيع المشترك، وذلك من منطلق إيمان الجانبين بأهمية تعزيز الشراكة الاستراتيجية في مختلف المجالات، والتي تعود بالمنفعة المشتركة على كلا الطرفين.

وأضاف أنه تم خلال اللقاء استعراض إمكانيات وخبرات شركات ووحدات الإنتاج الحربي في مجال التصنيع العسكري والمدني، وتم التأكيد على الدور الأساسي للوزارة، والذي يتمثل في تلبية مطالب واحتياجات القوات المسلحة من الذخائر والأسلحة والمعدات، بالإضافة إلى الاستفادة من فائض الطاقات الإنتاجية بشركاتها التابعة لتصنيع منتجات مدنية متنوعة والمساهمة في تنفيذ المشروعات القومية ومشروعات التنمية بالدولة، مشيرا إلى أن الجانبين ناقشا موضوعات التعاون الحالية، وتم التأكيد على التطلع لتعزيز هذا التعاون.

كما شهد اللقاء التباحث حول فتح آفاق جديدة للتعاون المشترك بين شركات الإنتاج الحربي ومثيلتها من الشركات الصربية في العديد من مجالات التصنيع العسكرية والمدنية، حيث أكد وزير الدولة للإنتاج الحربي أن سياسة العمل بالوزارة تقوم على الانفتاح للتعاون مع كافة الشركات العاملة بمختلف المجالات، من أجل تبادل الخبرات وتوطين تكنولوجيا التصنيع الحديثة داخل الشركات والوحدات التابعة، وتم توجيه الدعوة للشركات الصربية للمشاركة في النسخة القادمة من معرض الصناعات الدفاعية والعسكرية "EDEX 2023".

من جانبه.. أوضح نائب رئيس الوزراء ووزير الدفاع الصربي ميلوش فوتشيفيتش أن هذا اللقاء يأتي في إطار زيارته الرسمية لجمهورية مصر العربية رفقة وفد مكون من (14) عضوًا، مؤكدًا أن مصر دولة محورية ومؤثرة على الصعيد الإقليمي والدولي، وأن العلاقات (الصربية – المصرية) تعود إلى (115) عامًا، وهو ما أكسب تلك العلاقات خصوصية تاريخية مُتفردة، وأن ما يميز هذه العلاقات الراسخة أنها ترتكز على التفاهم والتعاون المثمر على كافة الأصعدة.

وأشاد بمستوى الزخم الإيجابي، الذي تشهده العلاقات الثنائية بين مصر وصربيا، خاصة على مستوى الزيارات رفيعة المستوى لمسئولي البلدين، كما شدد على ضرورة الاستفادة من تطور العلاقات الاقتصادية بين البلدين مؤخرًا، وعمق العلاقات الطيبة التي تجمع الشعبين المصري والصربي لتطوير آفاق التعاون الحالي على كافة الأصعدة والمستويات.

وأكد فوتشيفيتش اهتمام العديد من الشركات الصربية العاملة في قطاعات التصنيع المختلفة بتعزيز التعاون مع الشركات المصرية، وعلى رأسها شركات الإنتاج الحربي، نظرًا لما يتوافر بالجهات التابعة لوزارة الإنتاج الحربي المصرية من إمكانيات تصنيعية وتكنولوجية وفنية وبحثية هائلة وخبرات بشرية متميزة وبنية تحتية على أعلى مستوى، إلى جانب حرصها على أداء الأعمال الموكلة إليها بدقة وسرعة وكذا اشتراكها في تنفيذ العديد من المشروعات القومية والتنموية بالدولة المصرية.

بدوره، أشار محمد عيد بكر المستشار الإعلامي لوزير الدولة للإنتاج الحربي والمتحدث الرسمي للوزارة إلى أن وزير الدولة للإنتاج الحربي أعرب عن حرص الوزارة على فتح آفاق جديدة للتعاون مع الشركات الصربية في مجالات التصنيع المختلفة، والعمل على توطين التكنولوجيات الحديثة داخل الشركات والوحدات التابعة، وهو ما يأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوطين أحدث التكنولوجيات حول العالم بمختلف أوجه التصنيع لامتلاك القدرة في مختلف المجالات، لافتًا إلى أنه تم التوافق في نهاية اللقاء على أهمية تبادل زيارات الوفود الفنية للجانبين؛ للوقوف بشكل أكثر تحديدًا على موضوعات التعاون ذات الاهتمام المشترك والعمل على تعزيزها.

حضر اللقاء من الإنتاج الحربي المهندس إميل حلمي إلياس عوض نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للإنتاج الحربي والعضو المنتدب، وعدد من قيادات الوزارة.