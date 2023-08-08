وزير الخارجية الجزائري يزور واشنطن سعيا لبناء شراكة استراتيجية

يزور وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج الجزائري، أحمد عطاف، ابتداء من مساء اليوم الثلاثاء،واشنطن، في زيارة عمل تدوم يومين، بتكليف من رئيس البلاد عبد المجيد تبون.

وقالت الخارجية الجزائرية في بيان لها، إن هذه الزيارة التي تأتي "استجابة للدعوة التي تلقاها الوزير أحمد عطاف من نظيره الأمريكي، أنتوني بلينكن، تندرج في إطار الجهود الرامية لتعزيز التعاون الاقتصادي وتكثيف الحوار السياسي بين الجزائر والولايات المتحدة الأمريكية، بما يخدم تطلعات الطرفين في بناء شراكة استراتيجية ويسهم في الدفع بالتزامهما المشترك في نشر الأمن والاستقرار إقليمياً ودوليا".

وكشف ذات المصدر أنه من المنتظر أن يجتمع الوزير عطاف، مع كاتب الدولة الأمريكي أنتوني بلينكن، وكذا مع مسؤولين رفيعي المستوى في وزارة الخارجية الأمريكية ومجلس الأمن القومي.

كما سيكون له لقاءات مع متعاملين اقتصاديين أمريكيين، وكذا مع ممثلين عن الجالية الجزائرية المقيمة بالولايات المتحدة.