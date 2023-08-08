برلين تمنح شركة السكك الحديدية «دويتشه بان» أموالا إضافية من صندوق المناخ والتحول

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تعتزم الحكومة الألمانية تخصيص أموال إضافية بمليارات اليورو لشركة السكك الحديدية "دويتشه بان" من صندوق المناخ والتحول لتجديد شبكة السكك الحديدية.

ووفقا لمسودة الخطة الاقتصادية الجديدة للصندوق، فإن من المنتظر أن تحصل الشركة المملوكة للدولة بحلول عام 2027 على 5ر12 مليار يورو من الصندوق وهو صندوق خاص تابع للحكومة الاتحادية.

واطلعت وكالة (د.ب.أ) على هذه المسودة اليوم الثلاثاء. وبالإضافة إلى ذلك، ستقدم "دويتشه بان" مساهمة خاصة بقيمة 3 مليار يورو.

يذكر أن شبكة السكك الحديدية متداعية جزئيا ومن المقرر تجديدها بشكل جذري في السنوات المقبلة.

وحسب المسودة، فإن من المنتظر أن تصل نفقات برنامج صندوق المناخ والتحول إلى نحو 6ر57 مليار يورو في عام 2024، وهو ما يزيد بمقدار نحو 6ر21 مليار يورو عن النفقات المستهدفة في عام 2023.

ويتركز دعم الصندوق على تجديد مرافق الطاقة في المباني وإزالة الكربون من قطاع الصناعة بالإضافة إلى توسيع نطاق مصادر الطاقة المتجددة والتنقل الكهربائي والبنية التحتية لشحن السيارات الكهربائية.

ومن المتوقع أن يصادق مجلس الوزراء الألماني سريعا عن طريق التمرير على الخطة الاقتصادية للصندوق.

وتعد إيرادات سعر ثاني أكسيد الكربون في قطاع النقل والتدفئة من بين مصادر تمويل الصندوق.