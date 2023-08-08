أكد الفريق كامل الوزير، وزير النقل، أن القطار الكهربائي يعد صرحا معماريا كلف الدولة ملايين الجنيهات، متسائلا: «ليه نرمي التراب على المشروعات اللي بنعملها؟».



وقال كامل الوزير، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مُقدّم برنامج «على مسئوليتي»، عبر قناة «صدى البلد»، مساء الثلاثاء، إن الوزارة تعمل بكامل طاقتها لإنهاء تنفيذ محطة قطارات صعيد مصر ببشتيل، حيث يتم العمل الآن عليها بصورة تجريبية، ومن المقرر افتتاحها في أكتوبر المقبل.



وأضاف أن محطة عدلي منصور فازت بأفضل جائزة للمحطات التبادلية ، موضحًا أنه عقب نقل الوزارات للعاصمة الإدارية تزايد الإقبال من قبل المواطنين على القطار الكهربائي الخفيف.



وذكر أنه تم تقليل التقطار بين القطارات في محطة عدلي منصور المتجهة للعاصمة الإدارية لـ12.5 دقيقة بدلا من 15 دقيقة بسبب إقبال المواطنين، موضحًا أن الشباب المصري تلقوا تدريبا على أعلى مستوى لتشغيل مستوى القطار الكهربائي الخفيف.



وأوضح أن الدولة لا تلقي بأموالها على الأرض، وأن مشروع القطار الكهربائي الخفيف سيحقق كافة تكاليفه خلال 10 سنوات فقط، لافتًا إلى أن تكلفة المشروع تبلغ 1.4 مليار دولار.



وشدد على أهمية تغيير ثقافة المصريين، فهم مواطنون أذكياء ولديهم رغبة في الاستجابة، كما أن وسائل الجماعي الصديقة للبيئة ستساهم في الحفاظ على البيئة والأموال.



وأكد أن الرئيس السيسي طالبه بإنشاء جراج متعدد الطوابق لاستيعاب كل السيارات المملوكة للمواطنين والذين يستقلون القطار الكهربائي الخفيف.



وتابع: «شوف الناس اللي بتركب القطار الكهربائي الخفيف كام حاليا، إحنا لو مش عملنا القطار الناس اللي رايحة العاصمة والمدن الجديدة كانت هتركب إيه، كل المشروعات اللي نفذت في خدمة المواطن».





