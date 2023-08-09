صالح جمعة ينتظم في تدريبات الإسماعيلي وغياب باهر ومجدي

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انتظم صالح جمعة لاعب وسط الإسماعيلي في تدريبات الفريق التي أقيمت مساء اليوم الثلاثاء، وذلك استعدادا للموسم الجديد 2023-2024.

وعقد المدير الفني للدراويش إيهاب جلال جلسة مع اللاعب، طالبه فيها بالانتظام وفتح صفحة جديدة قبل انطلاق الموسم.

على الجانب الآخر واصل باهر المحمدي قائد الفريق غيابه عن التدريبات لليوم الثاني، رغم وصوله من خارج البلاد.

وينتظر باهر المحمدي الرحيل عن صفوف الإسماعيلي، حيث تلقى عرضا من نادي المصري البورسعيدي.

ويرغب النادي المصري في تفعيل الشرط الجزائي في عقد اللاعب مع الدراويش.

كما غاب جناح الفريق عبد الرحمن مجدي، عن تدريبات اليوم أيضا دون سبب واضح.

وفشل انتقال عبد الرحمن مجدي إلى فريق أهلي طرابلس، حيث لم يصل مسؤولو النادي الليبي للجلسة التي كان من المنتظر أن تعقد مع مسؤولي الدراويش الأسبوع الماضي.