وزير البترول يبحث مع المدير الإقليمي لشركة إنرجين مستجدات أنشطة الشركة في مصر

استقبل كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، نيكولاس كاتشاروف، المدير الإقليمي لشركة إنرجين اليونانية، لمتابعة مستجدات أنشطة الشركة في مصر في مجال البحث عن الغاز الطبيعي وإنتاجه بعدد من المناطق بالبحر المتوسط.

شهد اللقاء استعراض أعمال تنمية وإنتاج الغاز من مناطق أبو قير البحرية وشمال إدكو وشمال العامرية، فضلاً عن منطقة شرق بئر النص للبحث والاستكشاف للغاز الطبيعي.

أوضحت الشركة أنه جاري حاليًا الانتهاء من إكمال البئر الاستكشافية NAQPII # EAST بعد اكتشاف طبقتين حاملتين للغاز والزيت، ومن المتوقع أن ينتج حوالي 15 مليون قدم مكعب غاز يوميًا إلى جانب المتكثفات.

وجارٍ وضع البئر على خريطة الإنتاج بحلول منتصف أغسطس الحالي. بالإضافة إلى ذلك، قامت الشركة بإحادة مسار البئر NAQ PII # 6 وإعادة إكمال البئر NAQPII # 2.

وأشارت إلى أن الإنتاج الحالي لمنطقة حقول أبو قير بلغ حوالي 65 مليون قدم مكعب غاز يوميًا و1250 برميلًا يوميًا من المتكثفات، بعد حفر 4 آبار جديدة وربطها بتسهيلات الإنتاج البحرية وإدخالها على الإنتاج بكامل طاقتها نهاية العام الماضي.

كما تم استعراض جهود إجراء دراسة لزيادة الإنتاج من حقل شمال أبو قير عن طريق إضافة خط بحري جديد بطول 3 كم بين الرصيفين NAQ PIII وNAQ PII بتكلفة استثمارية تتراوح بين 10-12 مليون دولار.

وكذلك جاري حاليًا عمل دراسات للطبقات العميقة في مناطق امتياز حقول أبو قير العميقة وشمال إدكو وشمال العامرية، والتي تمثل طبقات واعدة.