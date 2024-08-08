فلسطين تدين إجراءات الاحتلال بحق الدبلوماسيين النرويجيين وتعتبرها سابقة خطيرة

أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، قرار سلطات الاحتلال تقييد عمل الدبلوماسيين النرويجيين العاملين في أرض دولة فلسطين المحتلة، بما فيها القدس، واعتبرته سابقة خطيرة وتهديدًا مباشرًا للدول كافة، للتأثير في مواقفها العادلة تجاه انتهاكات الاحتلال بحق أبناء شعب فلسطين.

وأشادت وزارة الخارجية والمغتربين، بالعلاقات الثنائية التي تربط دولة فلسطين ومملكة النرويج، وأكدت أهمية التمثيل الدبلوماسي للنرويج لدى دولة فلسطين، وذلك وفقًا لما نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا».

وعبرت الخارجية عن رفضها واستهجانها محاولات إسرائيل خلق حجج وذرائع واهية للضغط على الدول والمؤسسات الدولية التي تساعد شعب فلسطين، وتساهم في الضغط الدبلوماسي والقانوني على السلطة القائمة بالاحتلال؛ لوقف جرائمها وانتهاكاتها بحق أبناء الشعب.

وفي إطار ردود فعلها الهستيرية على كل الدول الداعمة لفلسطين، خاصة تلك التي اعترفت بها، ألغت وزارة الخارجية الإسرائيلية، اليوم الخميس، تأشيرات السفر للبعثة الدبلوماسية النرويجية العاملة في الأراضي الفلسطينية.

وبعثت الخارجية الإسرائيلية، برسالة إلى سفارة مملكة النرويج لدى إسرائيل، بإنهاء مهمة بعثتها لدى السلطة الفلسطينية، وإلغاء تأشيرات الدخول (الفيزا) للعاملين في ممثلية النرويج في رام الله خلال 7 أيام، ورفض إصدار أي تأشيرة دخول لأي مسؤول نرويجي سيعمل في الأراضي الفلسطينية، مشيرةً إلى أن ذلك يأتي ردا على الإجراءات أحادية الجانب التي اتخذتها النرويج ومواقفها بعد السابع من أكتوبر.