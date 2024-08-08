البيت الأبيض: تقارير اغتصاب وتعذيب سجناء فلسطينيين تبعث للقلق

قال البيت الأبيض إن التقارير عن اغتصاب وتعذيب وإساءة معاملة الأسرى الفلسطينيين من قبل الجيش الإسرائيلي تبعث على القلق الشديد.

وأكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير، في تصريح صحفي أمس الأربعاء، على ضرورة تعامل إسرائيل مع جميع السجناء وفقا للقانون الدولي، بحسب ما أوردته شبكة "الجزيرة" الإخبارية.

وشددت على ضرورة التصرف وفق القانون، مشيرة إلى أنهم يتابعون التحقيق الذي بدأه الجيش الإسرائيلي بشأن حادثة الاعتداء الجنسي على أسير فلسطيني.

بدوره، قال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر إنه يتعين على إسرائيل إجراء تحقيق شامل في الاعتداء الجنسي على أسير فلسطيني.

ووفق شهادات نشرتها هيئة شئون الأسرى، فإن "أغلب معتقلي قطاع غزة تعرضوا للإغماء عدة مرات خلال التعذيب، بينما بات شائعا في السجون ما يسمى حفلات التعذيب، حيث يُجمع الأسرى في ساحة عامة ويمارس السجانون ساديتَهم"

ونقلت الهيئة عن 3 أسرى من غزة زارهم محاميها مؤخرا، قولهم: "ما تعرضنا له فاشية حقيقية؛ تعرية من الملابس، وضرب وتعذيب وتنكيل، وتقييد الأيدي والأرجل، وتعصيب العينين، حيث حُولنا لفرائس لهذه الوحوش المسعورة، التي تلذذت بجوعنا وعطشنا وصراخنا ومرضنا، حتى إننا لم نصدق اليوم أننا ما زلنا على قيد الحياة"، بحسب ما نقلته "الجزيرة".