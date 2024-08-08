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أقيم على هامش أولمبياد باريس 2024، اجتماع المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي للخماسي الحديث برئاسة الألماني كلاوس شورمان وبحضور شريف العريان نائب رئيس الاتحاد الدولي، بالإضافة الى حضور ياسر حفني رئيس لجنة اللاعبين بالاتحاد الدولي.

وشهد الاجتماع مناقشة العديد من الأمور الهامة على رأسها تفاصيل منافسات الخماسي الحديث في دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024 المقامة خلال الفترة من 26 يوليو الجارى حتى 11 أغسطس والتي تقام بنظام ال 90 دقيقة وتشهد لاخر مرة مسابقة الفروسية.

كما تم مناقشة التغييرات التي ستشهدها اللعبة بعد انتهاء أولمبياد باريس حيث سيتم رسمياً استبدال الفروسية بمسابقة الموانع.

كما تم خلال الاجتماع إجراء الترتيبات الخاصة باجتماع الجمعية العمومية القادمة للخماسي الحديث والمقرر اقامتها في الرياض بالسعودية خلال الفترة من 15 الى 17 نوفمبر القادم، والتي ستشهد إجراء الانتخابات التي يخوضها شريف العريان على مقعد الرئاسة.

وتقام منافسات الخماسي الحديث في أولمبياد باريس خلال الفترة من 8 إلى 11 أغسطس وتشارك مصر بالحد الأقصى للاعبين بواقع لاعبان ولاعبتان وهم: أحمد الجندي ومهند شعبان وملك اسماعيل وسلمى ايمن