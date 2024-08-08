الأمن يكشف غموض العثور على جثة مسن مفصولة الرأس بالفيوم

تمكنت مباحث الفيوم من كشف غموض العثور على جثة مسن مفصول الرأس ملقاة في أرض زراعية بقرية بحر أبو المير التابعة لمركز إطسا.

وتبين أن وراء ارتكاب الجريمة سيدة كانت على علاقة غير شرعية بالمجني عليه، وتم ضبط المتهمة وإحالتها إلى النيابة العامة للتحقيق.

تعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي اللواء أحمد عزت، مساعد وزير الداخلية ومدير أمن الفيوم، إخطارًا من العميد محمد ثابت عطوة، مأمور مركز شرطة إطسا، يفيد ورود بلاغ من الأهالي بالعثور على جثة مسن مفصول الرأس وملقاة في أرض زراعية.

وعلى الفور، انتقلت قوات الأمن وسيارة الإسعاف إلى موقع البلاغ، وبعد معاينة الجثة تبين أنها تعود لمسن يدعى ح.ع، الذي كان قد مُبلغ عن اختفائه منذ بضعة أيام، وتم العثور عليه مقتولًا ومفصول الرأس.

تم تشكيل فريق بحث جنائي تحت إشراف اللواء محمد العربي، مدير إدارة البحث الجنائي بالفيوم، وقاده الرائد هيثم طلبة، رئيس مباحث مركز إطسا.

وكشفت تحريات المباحث أن مرتكبة الجريمة هي سيدة تدعى نجلاء ج. م، في العقد الثالث من العمر. وأفادت أقوال المتهمة خلال التحقيقات بأنها كانت على علاقة غير شرعية بالمجني عليه استمرت عامًا كاملاً، ثم انقطعت العلاقة بينهما، وبعد فترة، طلب المجني عليه استئناف العلاقة فرفضت، وهددها بفضح أمرها. استجابت له، والتقت به في منطقة زراعية وقررت التخلص منه، فذبحته وألقت جثته في إحدى الأراضي الزراعية.

تم تحرير محضر بالواقعة وإحالة المتهمة إلى النيابة العامة، التي قررت حبسها 4 أيام على ذمة التحقيقات.