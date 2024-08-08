سفير تركيا بالقاهرة: الاستثمارات التركية في مصر توفر المكاسب لمصر الشقيقة

- السفير صالح موطلو شن: زيارة وزير الخارجية التركي لمصر كانت ناجحة ومثمرة جداً

أجرى سفير تركيا بالقاهرة، صالح موطلو شن، زيارة إلى مصنع شركة "جيد تكستايل" في مدينة العاشر من رمضان، والتي تعد من أكبر الاستثمارات التركية في مصر في مجال الملابس والمنسوجات.

وخلال التصريحات التي أدلى بها السفير شن للصحفيين المصريين في إطار الزيارة، أوضح أن شركة "جيد تكستايل" تعتبر من أبرز النماذج الاستثمارية التي تمتاز برأس مال تركي وإدارة تركية وصناعة تركية.

وأفاد السفير شن بأن شركة "جيد تكستايل" توفر فرص عمل ونجاح لأكثر من عشرة آلاف مصري شقيق، وأنها تحتل الصدارة في مجال تصدير الملابس الجاهزة، وتعتبر مصر قاعدة استراتيجية لإنتاجها. مضيفاً أن أهم ما يميز الشركة هو أنها تولي الأهمية للعامل وتوفر له كافة الخدمات والإمكانات الاجتماعية والحقوقية.

وقال السفير شن إن شركة "جيد تكستايل" تعد من الشركات المعروفة بجودتها العالية واستقرار إنتاجها.

وأضاف السفير شن أن هذا يعكس مثالاً هاماً وناجحاً لتطور البنية التحتية في مصر، مشيراً إلى أن الاستثمارات التركية الأخرى، على غرار شركة "جيد تكستايل"، تساهم في تحقيق المكاسب لمصر وفي تعريف الماركات المصرية والتركية على مستوى العالم.

وأشار السفير شن إلى أن توفير عمل حلال يأتي بالرزق ويضيف نجاحاً ومكسباً أكبر من فعل الخير أو التصدق.

وأوضح السفير صالح موطلو شن أن شركة "جيد تكستايل" تقدم خدمة مجتمعية من خلال مسؤوليتها الاجتماعية وتولي الأولوية لكل عامل.

وتطرق السفير صالح موطلو شن في تصريحاته إلى زيارة وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، إلى مصر في الفترة من ٤-٥ أغسطس الحالي، قائلاً إنها كانت ناجحة ومثمرة جداً. وزار الوزير العريش وتفقد مخازن المساعدات المقدمة إلى غزة، كما تفقد ميناء العريش والهلال الأحمر المصري بالعريش، موضحاً أن تركيا قدمت جهوداً عديدة لأشقائنا في فلسطين وسوف تقدم المزيد بالتعاون مع مصر.

وأضاف السفير شن أن الوزير فيدان التقى خلال زيارته للعلمين بالأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، واستقبله الرئيس عبد الفتاح السيسي. كما قام بزيارة العلمين التي نالت إعجابه بشدة، معرباً عن سعادته بوجود استثمارات تركية في مصر. وأجرى الوزير لقاءات ثنائية مع وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج الدكتور بدر عبد العاطي.

مجموعة "جيد تكستايل" في أولمبياد فرنسا 2024

مجموعة شركات "جيد تكستايل" هي جزء من مجموعة "يشيم جروب" في تركيا، وهي مجموعة تتمتع بمكانة عالمية كريادية في صناعة المنسوجات والملابس الرياضية.

أسس هذه المجموعة السيد شكرو شانكايا عام 1956، ولها تواجد عالمي في كل من تركيا ومولدوفا ومصر.

توسعت الشركة في مصر عام 2008 تحت مجموعة مصانع "جيد تكستايل إيجيبت" في برج العرب، ثم أنشأت مصنع العاشر من رمضان عام 2009، وبعد ذلك أنشأت المجموعة مصنعاً آخر في برج العرب عام 2018، ثم مصنعاً في الإسماعيلية عام 2019.

وقد نجحت المجموعة في استقطاب أشهر العلامات التجارية في العالم وتتميز بالأداء المتكامل من حيث الالتزام بمواعيد الشحن ومعايير الجودة والسلامة والصحة المهنية، مع احترام البيئة وتعزيز القيم الأخلاقية في العمل والمساواة بين الجنسين.

حازت المجموعة على المركز الأول في التصدير لأربع سنوات على التوالي في التصنيف الصادر من هيئة الصادرات المصرية، وتحتل حالياً مراكز متقدمة ضمن أكبر خمسة عشر مصدرًا في مصر في هذا القطاع.

قامت المجموعة بإنتاج الأطقم الرياضية الخاصة بأولمبياد طوكيو والدورة الإفريقية في غانا دعماً للرياضة، وكذلك قامت بنفس الدور في الأولمبياد التي تُجرى حالياً في فرنسا 2024.

تستهدف الشركة زيادة الاستثمارات في مصر بسبب الثقة في كفاءة وقدرة العمالة المصرية التي استطاعت أن تجلب ثقة أكبر العلامات التجارية في العالم مثل نايكي، بتحقيق المستوى الذهبي في الالتزام بمواعيد الشحن لمدة إحدى عشر سنة على التوالي، وكذلك المستوى الذهبي في جودة المنتجات.

لا تتوقف المجموعة عن التوسع، ففي السنوات الخمس الأخيرة قامت بمضاعفة العمالة والمساحة والسعة الإنتاجية لثلاثة أضعاف.

خلال هذا العام 2024، حققت الشركة مبيعات بقيمة 220 مليون دولار، وتم إضافة 228 ألف متر مربع في العاشر من رمضان و60 ألف متر مربع في برج العرب.

كما تستهدف الشركة الوصول إلى 20 ألف عامل ومبيعات تقدر بـ 500 مليون دولار في مصر بحلول عام 2030.

تفتخر شركة "جيد تكستايل" والشركات التركية التي تعمل في مصر بالأيدي المصرية العاملة المتميزة وهي تصدر إلى كافة أنحاء العالم.