صحة غزة: ارتفاع حصيلة العدوان إلى 39 ألفا و699 شهيدا

نشرت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي المستمر لليوم الـ307 على القطاع.

وأضافت في بيان عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الخميس، أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 4 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، وصل منها للمستشفيات 22 شهيدًا و77 إصابة، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأعلنت ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر الماضي، إلى 39 ألفًا و699 شهيدًا، و91 ألفًا و722 إصابة.

وذكرت أن عددًا من الضحايا لايزال تحت الركام وفي الطرقات، لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

وفي وقت سابق، استشهد 5 مواطنين وأصيب آخرون بجروح، جراء استهداف طائرات الاحتلال منزلا لعائلة شلدان في شارع الصحابة بمدينة غزة.

وأضاف، أن مواطنا آخر استُشهد إثر قصف الاحتلال منزلا لعائلة ريان شرق منطقة بلوك 4 شارع المدارس بمخيم جباليا شمال قطاع غزة.

كما انتشلت طواقم الإسعاف صباح اليوم شهيدا من منزل يعود لعائلة حمادة بشارع يافا في منطقة التفاح في مدينة غزة الذي تعرض الليلة الماضية للقصف، ليرتفع عدد الشهداء إلى 3 من العائلة.

واستهدفت طائرات الاحتلال الحربية منازل المواطنين جنوب حي الصبرة، والمناطق الشرقية من المدينة، ومنزلا بجوار مدرسة ماجدة وسيلة، كما شنت طائرات الاحتلال الحربية غارة على بلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة، فيما اشتعلت النيران جراء قصف جيش الاحتلال بالقذائف المدفعية والدخانية المناطق الشرقية من بيت لاهيا، وتعرضت مدينة الأسرى ومدينة الزهراء ومنطقة المغراقة وشمال مخيم النصيرات وسط القطاع للقصف المدفعي.

وفي مدينة خان يونس، استُشهدت المواطنة سومة عواد الفجم في قصف منزل بصاروخ من طائرة مسيرة إسرائيلية في بلدة بني سهيلا شرق المدينة، كما أصيب عدد من المواطنين بجروح جراء قصف تعرض له منزل يعود لعائلة أبو حسنة وسط بلدة عبسان الكبيرة شرق خان يونس، فيما أطلقت دبابات الاحتلال نيرانها بكثافة نحو شرق بلدة القرارة شرق المدينة.

واستهدفت طائرة حربية إسرائيلية بصاروخ الطوابق العلوية في برج جبريل بشارع البيئة في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة، كما شنت تلك الطائرات غارتين على المنطقة الشمالية الشرقية لمدينة رفح جنوب قطاع غزة.