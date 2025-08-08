قال النائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، إن منصة «تيك توك» تحولت إلى بث فيديوهات ومحتويات ضد قيم وأخلاق المجتمع المصري، وهو ما يُعتبر «جريمة إلكترونية» بموجب المواد 25 و26 و27 من قانون تقنية المعلومات، والتي تجرم بث محتوى مخالف أو نشر شائعات وأكاذيب.

ووصف خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج «الحياة اليوم» ما حدث خلال الفترة الماضية عبر منصة «تيك توك» بأنه «غير مقبول بالمرة»، لافتا إلى إصرار المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، باعتباره المسئول عن تراخيص وتقنين أوضاع هذه المنصات؛ على ضرورة وجود «ممثل قانوني» في القاهرة لكل المنصات الإلكترونية وليس «تيك توك» فقط.

وأشار إلى منح «تيك توك» مهلة ثلاثة أشهر لتحسين المحتوى، وحذف أو حجب المحتويات التي تتنافى مع قيم وأخلاق المجتمع، مع مطالبة المنصات العالمية بضرورة أن يكون لها ممثل قانوني داخل مصر، وذلك تطبيقا للقانون.

ونوه إلى حذف المنصة «أكثر من 2 مليون و800 ألف فيديو مخل» خلال الفترات الماضية، مشيرا أن «تيك توك» والمنصات الأخرى تسعى لتحسين محتواها بالتنسيق مع المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.