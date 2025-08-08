 قرار احتلال غزة.. قائد عسكري إسرائيلي سابق: الحكومة تفرض على الجيش خطة لا يؤمن بها - بوابة الشروق
الجمعة 8 أغسطس 2025 7:39 م القاهرة
قرار احتلال غزة.. قائد عسكري إسرائيلي سابق: الحكومة تفرض على الجيش خطة لا يؤمن بها

المصدر: وكالة معا الإخبارية
وكالات
نشر في: الجمعة 8 أغسطس 2025 - 7:34 م | آخر تحديث: الجمعة 8 أغسطس 2025 - 7:34 م

قال رئيس العمليات السابق في الجيش الإسرائيلي، يسرائيل زيف، إن الحكومة تفرض على رئيس الأركان خطة لا يؤمن بها الجيش، مؤكدا أن الحكومة تحفر لنفسها في غزة حفرة للغرق بشكل أعمق.

وأضاف زيف أن "الجنون هو الاستمرار في فعل الشيء نفسه وتوقع نتائج مختلفة، وهذا ما تفعله الحكومة"، بحسب وكالة معا الفلسطينية.

وأشار إلى أن "الجيش في غزة يدور في حلقة مفرغة منذ أكثر من عام، مع ثمن بلغ 50 قتيلا وأسرى وصلوا إلى حافة الموت".

وقال إن "القرار غير المسئول بشأن غزة سيعاني منه جيش منهك، وسيضعه أمام مهمة باتت بلا جدوى"، مؤكدا أن "الحكومة الإسرائيلية تواصل تحميل الجيش مهام دموية إضافية بلا جدوى".

وفي وقت سابق، أقرّ الكابنيت الحربي والسياسي خطة السيطرة الكاملة على مدينة غزة، وسيكون الهدف الأول أكبر مدينة في القطاع - مدينة غزة، بعد اجتماع مطول ودراماتيكي استمر حتى فجر اليوم الجمعة.

ولم يستخدم قرار مجلس الوزراء كلمة "احتلال"، بل استُبدلت بكلمة "استيلاء" - لأسباب قانونية تتعلق بالمسؤولية عن السكان المدنيين، بحسب وكالة سما الفلسطينية.

مع ذلك، أكد مسئول إسرائيلي رفيع المستوى أن هذا هو التعريف الرسمي فقط، بينما في الواقع، كان المقصود احتلال غزة.

