5 لاعبين خارج بيراميدز في مباراة وادي دجلة

يفتقد فريق بيراميدز إلى خدمات مجموعة من لاعبيه، في مباراة وادي دجلة، في إطار افتتاح الموسم الجديد من بطولة الدوري المصري الممتاز.

غيابات بيراميدز

وتأتي غيابات بيراميدز في مواجهة وادي دجلة، على النحو الآتي:

محمد حمدي: الإيقاف مباراتين بعد طرده في مواجهة سيراميكا بالنسخة الماضية.

محمد الشيبي: الإيقاف مباراة واحدة بعد الحصول على بطاقة صفراء ثالثة أمام سيراميكا بالنسخة السابقة.

رمضان صبحي: استمرار تأهيله من إصابة العضلة الضامة.

محمود زلاكة: استمرار تأهيله من إصابة العضلة الخلفية.

عبد الرحمن جودة: استمرار تأهيله بعد إصابته في الرأس قبل عدة أسابيع.