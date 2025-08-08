قال مندوب فلسطين بجامعة الدول العربية السفير مهند العكلوك، إن فلسطين تطلب عقد اجتماع طارئ لمجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين الدائمين لبحث إستمرار جرائم العدوان والإبادة الجماعية والتطهير العرقي التي ترتكبها إسرائيل لمدة 671 يوم وفي ظل إعلان حكومة الاحتلال الإسرائيلي نيّتها إعادة احتلال قطاع غزة والسيطرة عليه بالكامل وما سينتج عنه من تهجير قسري للشعب الفلسطيني داخل قطاع غزة وخارجه وارتكاب المزيد من المجازر الدموية البشعة في إطار جريمة الإبادة الجماعية وفرض مزيد من التجويع والعذاب والمعاناة على الشعب الفلسطيني.

وأكد السفير العكلوك أن طلب هذا الاجتماع يأتي بناء على توجيهات الرئاسة ووزارة الخارجية الفلسطينيتين في إطار إستمرار جرائم العدوان وإرتكاب المزيد من المجازر الدموية البشعة في إطار جريمة الإبادة الجماعية وفرض مزيد من التجويع والعذاب والمعاناة على الشعب الفلسطيني والإستمرار في تدمير مخيمات اللاجئين الفلسطينيين والتوسع الاستيطاني وهدم المنازل والبنية التحتية وإرهاب المستوطنين في الضفة الغربية المحتلة وتصاعد اقتحامات المسجد الأقصى.

وأوضح مندوب فلسطين لدى الجامعة العربية أنه من المتوقع أن يصدر عن الاجتماع اتخاذ قرار عربي بالتحرك الفعال على المستويين العربي والدولي للتصدي لهذه الجرائم الإسرائيلية ومنع الاستمرار في ارتكابها وملاحقة مرتكبيها أمام آليات العدالة الدولية.