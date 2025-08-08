الأهلي يتصدر تصنيف أندية أفريقيا 2025 قبل قرعة دوري الأبطال والكونفدرالية

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، اليوم الجمعة، التصنيف الرسمي لأندية القارة السمراء لعام 2025، وذلك قبل 24 ساعة من سحب قرعتي دوري أبطال أفريقيا وكأس الكونفدرالية للموسم الجديد، المقرر إقامتهما غدًا السبت في العاصمة التنزانية دار السلام.

ويشارك في البطولتين من مصر كل من الأهلي وبيراميدز في دوري الأبطال، والزمالك والمصري البورسعيدي في الكونفدرالية.

وأوضح "كاف" في بيانه أن الأهلي تصدر التصنيف برصيد 78 نقطة، يليه ماميلودي صنداونز الجنوب أفريقي في المركز الثاني بـ62 نقطة، ثم الترجي التونسي ثالثًا بـ57 نقطة، ونهضة بركان المغربي رابعًا بـ52 نقطة، بينما جاء سيمبا التنزاني خامسًا بـ48 نقطة.

وجاء بيراميدز في المركز السادس بـ47 نقطة، والزمالك سابعًا بـ42 نقطة، والوداد المغربي ثامنًا بـ39 نقطة، واتحاد العاصمة الجزائري تاسعًا بـ37 نقطة، ثم شباب بلوزداد الجزائري عاشرًا بـ36 نقطة.

أما المصري البورسعيدي فحل في المرتبة الـ23 برصيد 14 نقطة.

وأشار "كاف" إلى أن قرعة الأدوار التمهيدية ستقام غدًا في الواحدة ظهرًا بتوقيت القاهرة، في حدث هو الأول من نوعه بالعاصمة التنزانية دار السلام، على أن تُبث مباشرة عبر قناة الاتحاد على "يوتيوب" (CAF TV) وعبر الشركاء التلفزيونيين.

وحدد الاتحاد مواعيد البطولة على النحو التالي: انطلاق الأدوار التمهيدية يوم 19 سبتمبر 2025، الدور التمهيدي الثاني بداية من 17 أكتوبر 2025، دور المجموعات في 21 نوفمبر 2025، والأدوار الإقصائية في 13 مارس 2026.

تصنيف الأندية الأفريقية لعام 2025:

الأهلي (78 نقطة)

ماميلودي صنداونز (62 نقطة)

الترجي التونسي (57 نقطة)

نهضة بركان (52 نقطة)

سيمبا التنزاني (48 نقطة)

بيراميدز (47 نقطة)

الزمالك (42 نقطة)

الوداد المغربي (39 نقطة)

اتحاد العاصمة (37 نقطة)

شباب بلوزداد (36 نقطة)

الهلال السوداني (34 نقطة)

يانج أفريكانز (34 نقطة)

أسيك ميموزا (33 نقطة)

تي بي مازيمبي (30.5 نقطة)

أورلاندو بايرتس (30 نقطة)

الرجاء الرياضي (30 نقطة)

بترو أتلتيكو (27 نقطة)

الجيش الملكي (21 نقطة)

مولودية الجزائر (18 نقطة)

ساجرادا إسبيرانسا (16 نقطة)

شباب قسنطينة (15 نقطة)

ستيلينبوش (15 نقطة)

المصري البورسعيدي (14 نقطة)

ريفرز يونايتد (14 نقطة)

شبيبة القبائل (13 نقطة)

دريمز (12 نقطة)

الملعب المالي (10.5 نقطة)

حوريا كوناكري (10 نقاط)

مودرن سبورت (9.5 نقطة)

النجم الساحلي (9 نقاط)

مارومو جالانتس (9 نقاط)

وفاق سطيف (9 نقاط)

نواذيبو (8 نقاط)

أبو سليم (8 نقاط)

إنييمبا (7 نقاط)

جمعية جاراف (7 نقاط)

القطن الكاميروني (7 نقاط)

النادي الصفاقسي (6.5 نقطة)

جوانينج جالاكسي (6 نقاط)

الاتحاد المنستيري (6 نقاط)

المريخ السوداني (6 نقاط)

أهلي طرابلس (6 نقاط)

سي دي لوندا سول (5 نقاط)

برافوس دو ماكيس (5 نقاط)

ستاد أبيدجان (5 نقاط)

دجوليبا (5 نقاط)

مانايما يونيون (5 نقاط)

ديابل نوار (5 نقاط)

فيتا كلوب (5 نقاط)

كايزر تشيفز (5 نقاط)

ميدياما (4 نقاط)

الهلال بنغازي (4 نقاط)

سيخوخون يونايتد (4 نقاط)

النادي الإفريقي (4 نقاط)

الاتحاد الليبي (4 نقاط)

أمازولو (4 نقاط)

سانت إيلوي لوبوبو (3 نقاط)

ريال باماكو (3 نقاط)

أسكو كارا (3 نقاط)

فايبرز (3 نقاط)

أورابا يونايتد (2.5 نقطة)

أسوسياكاو بلاك بولز (2.5 نقطة)

لوبيتو (2 نقاط)

سوار (2 نقاط)

سوبر سبورت يونايتد (2 نقاط)

شبيبة الساورة (2 نقاط)

أوتوهو (2 نقاط)

موتيما بيمبي (1.5 نقطة)

الأخضر (1.5 نقطة)

رويال ليوباردس (1 نقطة)

اتحاد الدرك الوطني (1 نقطة)

زاناكو (1 نقطة)

تونغيث (1 نقطة)

نكانا (1 نقطة)

ساليتاس (0.5 نقطة)

أهلي بنغازي (0.5 نقطة)

نامونجو (0.5 نقطة)

نابسا ستارز (0.5 نقطة)