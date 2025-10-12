أحمد حسن: أبو ريدة طالبنا بالتتويج بكأس العرب بسبب العائد المادي

كشف أحمد حسن، مدير منتخب مصر الثاني، أن هدفهم التتويج بلقب بطولة كأس العرب 2025؛ نظرًا للمقابل المادي الكبير من البطولة.

ويشارك المنتخب الوطني الثاني في بطولة كأس العرب، والتي تقام في قطر، خلال الفترة من 1 إلى 18 ديسمبر المقبل، ويخوض المنافسات ضمن المجموعة الثالثة، بجوار كل من الأردن، الإمارات، وموريتانيا أو الكويت.

وقال أحمد حسن في تصريحات تلفزيونية عبر قناة «أون سبورت»: «واجهنا منتخب المغرب، وقدمنا مباراة قوية وهو يضم 10 محترفين بين صفوفه، ولكن التجربة كانت مفيدة للغاية لنا، وبشكل عام المعسكر جيد ونستعد بشكل قوي لأننا سنلعب باسم مصر في بطولة مهمة».

وأضاف: «حلمي طولان ضم لاعبين لاعبين كبار ولديهم خبرات كبيرة، وكل لاعب منهم خاض 40 أو 50 مباراة دولية، وإن شاء الله ننافس على اللقب».

وأوضح: «هناك أمر مزعج لنا، وهو أن الاتحاد الدولي وضع مباراتين لمنتخب مصر، أثناء خوض بيراميدز بطولة إنتركونتيننتال، وكل الفرق العربية التي ستشارك في البطولة ستلعب بمنتخبها الأول، عدا مصر وتونس والجزائر، بطولة قوية وصعبة، وأرباحها كبيرة».

وأتم: «هاني أبو ريدة طالبنا بالتتويج بلقب كأس العرب، لأن العائد المادي لها كبير جدا».