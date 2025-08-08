نقابة الأطباء تنعى الطبيب الشاب عبد اللطيف فرج محمد: شهيد الواجب في محراب الطوارئ

نعت النقابة العامة للأطباء، ببالغ الأسى والحزن، الطبيب الشاب عبد اللطيف فرج محمد، طبيب الطوارئ بمستشفى المنصورة للتأمين الصحي، الذي وافته المنية أثناء تأدية واجبه المهني والإنساني في خط الدفاع الأول، داخل غرفة الطوارئ، بين مرضاه الذين نذر حياته لخدمتهم.

وقالت النقابة في بيان لها اليوم إن الدكتور عبد اللطيف كان نموذجًا مضيئًا لطبيب شاب وهب عمره لرسالة الطب النبيلة، مخلصًا متفانيًا، رقيقًا مع مرضاه، قويًا في مواجهة صعوبات المهنة، حتى اختاره الله إلى جواره وهو على رأس عمله، شهيدًا في ميدان الواجب.

وأضافت النقابة: نسأل الله تعالى أن يتغمده برحمته الواسعة، وأن يتقبله في الشهداء، وأن يربط على قلوب أهله وزملائه وأحبته بالصبر والسلوان، وأن يجعل ما قدّمه من علم وخدمة وإخلاص في ميزان حسناته، ويجعل قبره روضة من رياض الجنة.

وأشارت النقابة إلى أن هذا الحادث الأليم، الذي خطف روحًا طيبة وطبيبًا واعدًا في مقتبل حياته، يعيد التأكيد على ضرورة توفير بيئة عمل آمنة وكريمة للأطباء، تحفظ أرواحهم وتراعي صحتهم النفسية والجسدية، وهم الذين لم يتأخروا يومًا عن أداء واجبهم، حتى في أصعب الظروف.

كما شددت النقابة العامة للأطباء على ضرورة إعادة النظر بجدية ومسؤولية في أوضاع الأطباء داخل أماكن العمل، ولا سيما في أقسام الطوارئ، من حيث عدد ساعات العمل، وضغط الحالات، وتوافر الراحة والدعم النفسي.