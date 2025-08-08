 محكمة استئناف أمريكية تسقط اتهامًا بازدراء المحكمة ضد إدارة ترامب في قضية ترحيل إلى السلفادور - بوابة الشروق
الجمعة 8 أغسطس 2025 7:41 م القاهرة
محكمة استئناف أمريكية تسقط اتهامًا بازدراء المحكمة ضد إدارة ترامب في قضية ترحيل إلى السلفادور

واشنطن - (أ ب)
نشر في: الجمعة 8 أغسطس 2025 - 7:05 م | آخر تحديث: الجمعة 8 أغسطس 2025 - 7:05 م

رفضت محكمة استئناف أمريكية حكما أصدره أحد القضاة يتهم إدارة ترامب بالازدراء في عمليات الترحيل إلى سجن بالسلفادور.

ويلغي قرار الهيئة القضائية المكونة من 3 قضاة منقسمين ومقرها عاصمة البلاد، قرار القاضي الاتحادي جيمس إي بوسبيرج.

وكان بوسبيرج قد وجد في أبريل الماضي أن هناك سبباً محتملاً لاتهام إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بازدراء جنائي للمحكمة.

ووافق القاضيان جريجوري كاتساس ونيومي راو - وكلاهما رشحهما ترامب خلال فترة ولايته الأولى بالبيت الأبيض - على رأي الأغلبية غير الموقع.

في حين اعترضت القاضية كورنيليا بيلارد التي عينها الرئيس باراك أوباما.

 

 


