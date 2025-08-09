جامعة العريش تستقبل طلاب المرحلة الثانية بتنسيق إلكتروني مدعوم بأطقم مؤهلة لخدمة أهالي شمال سيناء

واصل مكتب التنسيق الإلكتروني بجامعة العريش في محافظة شمال سيناء استقبال طلاب تنسيق المرحلة الثانية.

وصرح الدكتور حسن الدمرداش، رئيس الجامعة، أن مكتب التنسيق الإلكتروني يواصل استقبال طلاب المرحلة الثانية للقبول الحاصلين على شهادة الثانوية العامة، مؤكدًا حرص الجامعة على تقديم كافة الخدمات المساعدة لأهل سيناء، مع دعم بشري من أطقم مدربة ومؤهلة للإرشاد والتسجيل.

وأضاف الدكتور محمود إبراهيم، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، أن الجامعة تقدم خدماتها تيسيرًا على الطلاب وأولياء أمورهم، مع استقبال الطلاب في المواعيد المحددة من التاسعة صباحًا حتى الثالثة عصرًا.

وأشار إلى أن الحد الأدنى للشعبة العلمية هو 68.75%، وللشعبة الأدبية 64.06%، والكليات المتاحة في المرحلة الثانية بجامعة العريش تشمل الحاسبات والمعلومات، الطب البيطري، الآداب، آداب انتساب تربية، العلوم، العلوم الزراعية البيئية، تجارة انتساب، الاستزراع المائي والمصايد البحرية، وتجارة للمجموعة العلمية.