توج الزمالك بلقب كأس مصر للمرة الـ27 في تاريخه بعد فوزه على بيراميدز بثلاثة أهداف رد في المباراة النهائية التي جمعتهما مساء اليوم الأحد على ستاد الجيش ببرج العرب بمدينة الإسكندرية.

واستطاع الزمالك أن يحقق كأس مصر للمرة الثانية على التوالي والثامنة في أخر 10 سنوات ليواصل الضعط على الأهلي صاحب الرقم القياسي في عدد مرات الفوز باللقب 36 مرة.

وسيواجه الزمالك النادي الأهلي بطل الدوري الممتاز لموسم 2018/2019 في مباراة كأس السوبر المصري والذي من المقرر إقامتها يوم 19 من سبتمبر الجاري.

ويعتبر فوز اليوم هو الأول للقلعة البيضاء على بيراميدز حيث تقابل الفريقين في مناسبين الأول انتهت بالتعادل الإيجابي 3/3، والثانية حقق فيها بيراميدز الفوز بنتيجة هدف دون رد.

وكان الشوط الأول قد انتهى بالتعادل السلبي بين الفريقين، حيث بدأت المباراة سريعة من جانب الفريقين وحاول شيكابالا والنقاز فتح جبهة في الجانب الأيمن لكنها لم تشكل خطورة على مرمى بيراميدز الذي رد بمحاولات اختراق من العمق لكن بدون خطورة أيضا .

وفي الدقيقة السابعة حصل بيراميدز على ركلة حرة على حدود المنطقة من الجانب الأيمن وبطاقة صفراء لمحمود علاء مررها السعيد عرضية يحولها علي جبر برأسية داخل المنطقة يحاول تسديدها جون انطوي خلفية لكنها مرت بجوار القائم بدون خطورة .

وحصل الزمالك على ركنية مررها شيكابالا عرضية لكنها مرت بدون خطورة بعدها ركنية جديدة للزمالك مررها شيكابالا عرضية تسقط من يد الشناوي ويحاول فرجاني ساسي تسديدها لكنها مرت أعلى العارضة في الدقيقة 11.

واستقبل شيكابالا الكرة على حدود المنطقة وتوغل في دفاعات بيراميدز وممر الكرة بين أكثر من مدافع ليطلقها صاروخية بيسراه من داخل المنطقة لكنها مرت بجوار القائم الأيسر للشناوي لتضيع فرصة خطيرة للزمالك في الدقيقة 16.

و في الدقيقة 21 استمر ضغط الزمالك على دفاعات بيراميدز وسط نشاط ملحوظ من الجانب الأيمن للفريق وحصل مصطفى محمد على الكرة على حدود المنطقة وسددها أرضية لكنها تصل في يد الشناوي.

ورد بيراميدز بانطلاقة من تراوري يدخل داخل المنطقة لكن محمد عبدالغني ينجح في قطع الكرة وإفساد الخطورة .

وتوغل بنشرقي ويمر من مدافع بيراميدز وأرسل عرضية أرضية لكنها لم تجد سوى دفاع بيراميدز الذي تصدى للكرة بعدها تهدأ المباراة قليلا وقاد محمد عبدالغني هجمة من الجانب الأيمن خطفها إسلام عيسى ليرتكب معه عبدالغني ركلة حرة وبطاقة صفراء لإيقاف الهجمة .

ومر شيكابالا بين دفاعات بيراميدز وأرسل الكرة عرضية داخل المنطقة حولها بن شرقي للعمق ليسددها مصطفى محمد بيسراه لتصدى لها دفاع بيراميدز ويمنع كرة خطيرة في الدقيقة 31 من واستمرت الهجمة خطرة بعد تنفيذ الركنية عرضية متقنة حولها ساسي برأسية رائعة أنقذها الشناوي ببراعة بأطراف أصابعه وحاول عليها ساسي من جديد لكنها تخرج لركلة مرمى وتضيع فرصة هدف محقق للزمالك .

ورد بيراميدز بهجمة منظمة عن طريق إسلام عيسى وتراوري ووصلت داخل المنطقة قبل أن يقطع الكرة محمد عبدالغني الكرة وأفسد الهجمة بعدها كرة جديدة يحاول عليها إبراهيم حسن وتسديدة قوية من خارج المنطقة تصدى لها عواد على مرتين ويؤمن مرماه في الدقيقة 37.

وانطلق بن شرقي خلف دفاعات بيراميدز بعد ضرب مصيدة التسلل بتمريرة من ساسي لكن الكرة تصل للشناوي ليؤمن مرماه بعدها رد الزمالك بمحاولة جديدة من شيكابالا لتصل وسط الملعب ومحاولة لتغيير اللعب ناحية اليمين تعامل معها الدفاع لتخرج لركنية جديدة للزمالك في الدقيقة 44 نفذها شيكابالا ولعبها مصطفى محمد برأسية يتصدى لها الشناوي ببراعة .

واحتسب الحكم دقيقتين وقت بدل ضائع وواصل شيكابالا والنقاز فتح جبهة بالجانب الأيمن ومحاولات لفتح ثغرة بدفاع بيراميدز الذي نجح في إفساد الهجمة وترتد بمرتدة لبيراميدز لكن عواد تصدى لها وينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي بدون أهداف.

بدأ الشوط الثاني بدون تغييرات من جانب الفريقين وحاول شيكابالا فتح جبهة يمنى أمام النقاز مثلما كان الحال عليه في الشوط الأول ولكن بدون خطورة على مرمى بيراميدز ورد أنطوي بتسديدة بعيدة عن المرمى في الدقيقة 47 من عمر المباراة .

واستقبل شيكابالا الكرة من الجانب الأيمن ومر بالكرة من الدفاع وسددها قوية ينقذها الشناوي ببراعة ليحافظ على نظافة شباكه .

وأسفر الضغط الزملكاوي عن الهدف الأول عن طريق أوباما في الدقيقة 52 بعد كرة طولية يستقبلها شيكابالا باتقان ويتوغل داخل المنطقة ليمررها أرضية عرضية للمنطلق أوباما الذي يودعها الشباك بيسراه معلنا تقدم الزمالك بهدف دون رد .

ورد بيراميدز بعرضية من الجانب الأيمن وتدخل مشترك بين دفاع الزمالك وعواد حارس الزمالك ويشتتها دفاع الزمالك الى خارج الملعب وسقوط عبد الغني على أرض الملعب ليخرج ليتلقى العلاج ويعود للمشاركة من جديد .

وحصل بيراميدز على ركلة حرة على حدود المنطقة في الدقيقة 59 بعد تدخل من فرجاني ساسي على مهاجم بيراميدز ليتصدى لها السعيد وسددها تعلو العارضة بدون خطورة .

ودفع بيراميدز باللاعب عبده لومالا بدلا من إبراهيم حسن لتنشيط الجانب الهجومي فيما دفع الزمالك بمحمد أوناجم بدلا من شيكابالا في الدقيقة 61.

وبدأت المساحات تظهر في خط الدفاع لبيراميدز الذي حاول تعويض الهدف وانطلق أوناجم في الجانب الأيمن ومرر الكرة للنقاز الذي حول الكرة عرضية متقنة ليحولها أشرف بن شرقي برأسية رائعة في الشباك ليعلن عن الهدف الثاني للزمالك في الدقيقة 64.

وأشهر الحكم الروماني البطاقة الصفراء لمحمد أوناجم من الزمالك بعد تدخل مع إسلام عيسى وبطاقة أخرى لمحمد حمدي من بيراميدز بعد تدخل على أوناجم بعدها يفرض الزمالك سيطرته على مجريات اللعب بوسط الملعب ومحاولات من بيراميدز لتعديل النتيجة .

وخرج الشناوي لاستقبال الكرة بعد كرة طولية من ساسي كادت تشكل خطورة حاول عليها بن شرقي ودفع ديسابر بتغييرين بنزول أحمد علي بدلا من جون انطوي ومحمد فاروق بدلا من إسلام عيسى فيما دفع الزمالك بإمام عاشور بدلا من أوباما في الدقيقة 73.

وبدأ بيراميدز في الهجوم المكثف ومبادلة الزمالك السيطرة على مجريات اللعب وتمريرة من أحمد علي وصلت إلى تراوري على حدود منطقة الجزاء لكن تدخل محمود علاء وأبعدها إلى ركنية في الدقيقة 80.

ومع اندفاع بيراميدز للهجوم يستغل الزمالك المرتدات وينجح بن شرقي في تسجيل الهدف الثاني له والثالث للزمالك في الدقيقة 83 بعد انطلاقة من اوناجم في الجانب الأيسر داخل المنطقة ليحولها عرضية ويودعها بن شرقي الشباك معلنا تقدم الزمالك بثلاثية نظيفة .