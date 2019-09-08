أرمينيا تستعيد الانتصارات بفوز مثير على البوسنة بتصفيات يورو 2020

استعاد منتخب أرمينيا نغمة الانتصارات التي غابت عنه في الجولة الماضية بالمجموعة العاشرة للتصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأوروبية لكرة القدم (يورو 2020)، عقب فوزه الثمين 4 / 2 على ضيفه منتخب البوسنة والهرسك اليوم الأحد في الجولة السادسة للمجموعة.

وارتفع رصيد المنتخب الأرميني، الذي خسر 1 / 3 أمام ضيفه منتخب إيطاليا في الجولة الماضية، إلى تسع نقاط في المركز الثالث، بفارق نقطتين أمام المنتخب البوسني، صاحب المركز الرابع.

واتسمت المباراة بالإثارة منذ بدايتها، حيث تقدم منتخب أرمينيا بهدف مبكر عبر نجمه هنريك مخيتاريان في الدقيقة الثالثة، لكن إدين دزيكو أدرك التعادل سريعا لمنتخب البوسنة في الدقيقة 13.

وعاد مخيتاريان لهز الشباك من جديد، بتسجيله الهدف الثاني لأرمينيا في الدقيقة 66، قبل أن يتعادل عامر جوجاك لمنتخب البوسنة في الدقيقة 70.

ولم يهنأ الضيوف كثيرا بهدف التعادل، بعدما سجل هوفهانيس هامباردزوميان هدف الفوز لمنتخب أرمينيا في الدقيقة 77، قبل أن تنتهي آمال المنتخب البوسني في إدراك التعادل، بعدما سجل لاعبه ستيبان لونتشار الهدف الرابع لأرمينيا بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 90