انطلقت أمس السبت، الليلة الأولى من المناظرات الرئاسية التونسية، وتعد مناظرة الأمس هي واحدة من أصل ثلاث مناظرات تنطلق الثانية منهم مساء اليوم والثالثة مساء غد، وكان تأثير الحدث كبيرًا على التونسيين، فقد خلت الشوراع من المواطنين لمتابعة المناظرة، حسبما ذكر موقع "سي إن إن".

المناظرة حملت شعار "الطريق إلى قرطاج"، وجاءت بمشاركة 8 مرشحين من أصل 26 يتنافسون في انتخابات تُجرى أولى جولاتها الانتخابية في 15 سبتمبر الجاري.

وشارك في اليوم الأول من المناظرة، الرئيس التونسي السابق محمد المنصف المرزوقي (عن حزب حراك تونس) محمد عبو (عن حزب التيار الديمقراطي)، عبد الفتاح مورو (عن حركة النهضة)، عبير موسي (عن حزب الدستوري الحر)، عبيد البريكي (عن حركة تونس إلى الأمام)، رئيس الوزراء الأسبق مهدي جمعة (عن حزب البديل التونسي)، والمرشحان المستقلان عمر منصور وناجي جلول.

وتستعرض "الشروق " أبرز لقطات الليلة الأولى للمناظرة.

1-الكرسي التاسع الشاغر

ظل الكرسي التاسع للمتناظرين شاغرًا من شاغله وذلك لأن المفترض أن يشغله المرشح نبيل القروي، الذي يخضع للحبس الاحتياطي على ذمة قضايا تتعلق بغسيل الأموال.

وقد غرد الحساب الخاص به عبر "تويتر"، قائلًا: "حرموني هذه الليلة من حقي الدستوري للتعبير أمام الشعب التونسي. ويجرؤون على الحديث عن انتخابات شفافة وديمقراطية في غياب مبدأ أساسي وهو التساوي في الحظوظ".

Ce soir on me prive de mon droit constitutionnel de m'exprimer face au peuple tunisien. Et ça ose parler d'élections démocratiques et transparentes en l'absence du principe élémentaire d'égalité des chances #TnElec2019 #tunisie #isie #NK4president — Nabil Karoui - نبيل القروي (@karoui_nabil) September 7, 2019

ووفقًا لما نشرته وكالة فرانس 24، أن منظمي المناظرة درسوا إتاحة مشاركته في النقاش عبر الهاتف من زنزانته، لكن القرار ترك للقضاء.

2- 99 ثانية

كانت هي المدة المقررة للإجابة عن السؤال الأبرز في نهاية المناظرة، وهو ماذا ستقدم للشعب التونسي في أول 99 يومًا حال وصولك لمنصب الرئيس؟

عبد الفتاح مورو، وعد بأن يحمي الدولة من الإرهاب، بالشفافية، حماية الإنسان التونسي من الضياع خاصة الشباب.

عبير موسى، وعدت التونسسين والتونسيات، أول وعودها بفتح ملفات الأمن القومي وأهمها الاغتيالات التي حدثت في الفترة الأخيرة.

عبيد البريكي أكد أن أهم أولوياته "لا تطبيع مع إسرائيل !"

-المنصف المرزوقي، المرشح والرئيس السابق لتونس، أكد أن أولوياته في بداية فترة حكمه ستكون اقتصادية، وقال: "لابد من وقف نزيف المادي ومراجعة الاتفاقيات الاقتصادية الموقعة مع دول الغرب وأن اكون مصلحة تونس هي الأهم .

3- عدم استثمار الوقت !

من أبرز لقطات المناظرة هي عدم الاستثمار الجيد لوقت الاجابة على الأسئلة من قبل المرشحين، غالبية المرشحين تجاوز فترة الإجابة حتى أوقفته لجنة إدارة المناظرة عن التحدث لانتهاء الوقت.

4- خطأ من مقدمي المناظرة

أثار خطأ مقدم المناظرة -المذيع إلياس الغربي- جدلًا كبيرًا، عندما تحدث أن هذه المناظرة تعد هي الأولى في تاريخ تونس والعالم العربي، وعلق المتابعون بأن أول مناظرة رئاسية في الوطن العربي كانت في مصر في الانتخابات التي جرت عام 2012.

5- القرعة تحكم كل شيء

القرعة حكمت أي إجراء من شأنه ترتيب التحدث أو التواجد في أي يوم من أيام المناظرة حفاظًا على الحيادية وعدم التمييز على أساس بين المترشحين فبداية من تقسيم المرشحين لثلاث مجموعات، كل مجموعة ستتواجد في ليلة من الليال الثلاث للمنظرات (7 و8 و9 سبتمبر) إلى ترتيب المرشحين في المقاعد وترتيبهم في الإجابة على الأسئلة كذلك.