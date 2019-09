انطلقت أمس السبت، الليلة الأولى من المناظرات الرئاسية التونسية، وتعد مناظرة الأمس هي واحدة من أصل ثلاث مناظرات تنطلق الثانية منهم مساء اليوم والثالثة مساء غد، وكان تأثير الحدث كبيرًا على التونسيين، فقد خلت الشوراع من المواطنين لمتابعة المناظرة، حسبما ذكر موقع "سي إن إن".

المناظرة حملت شعار "الطريق إلى قرطاج"، وجاءت بمشاركة 8 مرشحين من أصل 26 يتنافسون في انتخابات تُجرى أولى جولاتها الانتخابية في 15 سبتمبر الجاري.

وشارك في اليوم الأول من المناظرة، الرئيس التونسي السابق محمد المنصف المرزوقي (عن حزب حراك تونس) محمد عبو (عن حزب التيار الديمقراطي)، عبد الفتاح مورو (عن حركة النهضة)، عبير موسي (عن حزب الدستوري الحر)، عبيد البريكي (عن حركة تونس إلى الأمام)، رئيس الوزراء الأسبق مهدي جمعة (عن حزب البديل التونسي)، والمرشحان المستقلان عمر منصور وناجي جلول.

وتستعرض "الشروق " أبرز لقطات الليلة الأولى للمناظرة.

1-الكرسي التاسع الشاغر

ظل الكرسي التاسع للمتناظرين شاغرًا من شاغله وذلك لأن المفترض أن يشغله المرشح نبيل القروي، الذي يخضع للحبس الاحتياطي على ذمة قضايا تتعلق بغسيل الأموال.

وقد غرد الحساب الخاص به عبر "تويتر"، قائلًا: "حرموني هذه الليلة من حقي الدستوري للتعبير أمام الشعب التونسي. ويجرؤون على الحديث عن انتخابات شفافة وديمقراطية في غياب مبدأ أساسي وهو التساوي في الحظوظ".

Ce soir on me prive de mon droit constitutionnel de m'exprimer face au peuple tunisien. Et ça ose parler d'élections démocratiques et transparentes en l'absence du principe élémentaire d'égalité des chances #TnElec2019 #tunisie #isie #NK4president