المستشار الألماني يشكر إسرائيل: قيادة شجاعة تقوم بعمل قذر في إيران نيابة عن الغرب بأسره

قال المستشار الألماني فريدريش ميرتس خلال مقابلة مع القناة الثانية بالتلفزيون الألماني "زد دي إف"، إن إسرائيل تقوم حاليا "بالعمل القذر" في إيران نيابة عن الغرب بأسره.

وقال المستشار الألماني: "لا يسعني إلا أن أعبر عن بالغ الاحترام لامتلاك الجيش الإسرائيلي الشجاعة ولقيادة الدولة الإسرائيلية الشجاعة للقيام بما فعلوه"، على حد قوله.

وأضاف: "لولا ذلك، لكنا سنواجه على الأرجح شهورا وسنوات إضافية من إرهاب هذا النظام، وربما هذه المرة وهو يمتلك سلاحا نوويا"، وفقا لوكالة الأنباء الألمانية.

كما أعرب فريدريش ميرتس عن أمله في نهاية نظام الحكم الإيراني في سياق الهجمات الإسرائيلية على المنشآت النووية والعسكرية وغيرها في البلاد.

وفي مقابلة مع القناة الأولى بالتلفزيون الألماني "إيه آر دي" يوم الثلاثاء، قال ميرتس على هامش اليوم الثاني من قمة مجموعة السبع في كندا: "نحن نتعامل هنا مع نظام إرهابي في الداخل والخارج على حد سواء.. وسيكون من الجيد أن يصل هذا النظام إلى نهايته"، على حد قوله.

وفي الوقت نفسه، عرض ميرتس على بعض أطراف في الحكومة الإيرانية العودة إلى طاولة المفاوضات، حيث صرح: "لا تزال هناك دائما فرصة أمام جزء الحكومة في إيران الذي لا يزال قادرا على التصرف للعودة إلى طاولة المفاوضات وإجراء محادثات.. العرض لا يزال قائما".

وأضاف أن القرار في ذلك في يد طهران.

وتابع قائلا: "إذا لم تكن إيران مستعدة لاستئناف المحادثات، فإن إسرائيل ستمضي في طريقها حتى النهاية".

وأوضح ميرتس أنه يعتقد أن الإدارة الأمريكية تناقش حاليا إمكانية استخدام قنابل خارقة للتحصينات في إيران، حيث أفاد: "لا أستطيع في الوقت الحالي أن أقول ما إذا كانت الحكومة الأمريكية ستقرر القيام بذلك"، وأضاف أن القرار في هذا الشأن لم يُتخذ بعد على ما يبدو.

وفيما يتعلق بمستقبل البرنامج النووي الإيراني بعد الهجمات، صرح ميرتس للقناة الثانية بأنه يعتقد أن البرنامج قد تم إنهاؤه إلى حد كبير من خلال الضربات الإسرائيلية الحالية، أو على الأقل لم يعد من الممكن مواصلته بسهولة.

ومع ذلك، أشار إلى أنه لا يزال من الضروري الانتظار لمعرفة ما سيحدث مع منشأة التخصيب المحصنة في الأعماق، مضيفاً: "ربما لن يتضح مدى حجم الدمار هناك إلا بعد أيام أو أسابيع".