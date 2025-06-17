كندا تتعهد بمزيد من المساعدات العسكرية لأوكرانيا في قمة مجموعة السبع

تعهدت كندا بتقديم دعم إضافي للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، في معركته ضد روسيا، معلنة عن فرض عقوبات جديدة على روسيا وتقديم مساعدات عسكرية بمليارات الدولارات، وذلك خلال اجتماع ثنائي على هامش قمة مجموعة السبع في جبال روكي.

وكشف رئيس الوزراء الكندي مارك كارني عن الحزمة في منتجع كاناناسكيس بمقاطعة ألبرتا، حيث اجتمع قادة مجموعة السبع في آخر يوم للقمة.

وتستهدف العقوبات الأخيرة أكثر من 200 سفينة فيما يسمى بأسطول الظل الروسي، الذي تستخدمه موسكو للالتفاف على العقوبات القائمة. وتشمل المساعدات العسكرية طائرات مسيرة ومروحيات.

وأعرب زيلينسكي عن شكره لكارني على الدعم المستمر، قائلا إنه "من المهم أن يكون جنودنا أقوياء في ساحة المعركة وأن يبقوا أقوياء إلى أن تصبح روسيا مستعدة لمحادثات السلام".

وأضاف أن أوكرانيا مستعدة للمفاوضات ووقف إطلاق نار غير مشروط، ولكن يجب الحفاظ على الضغط على موسكو لتحقيق ذلك.