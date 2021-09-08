الكاظمي: العراق فى وضع لا تحسد عليه جراء الاعتداء على المتظاهرين عام 2019

صرح رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي اليوم الأربعاء بأن الحكومة العراقية الحالية تجد نفسها في وضع لا تحسد عليه من جراء الاعتداءات التي تعرض لها المتظاهرون في تشرين أول/أكتوبر عام 2019.



وقال الكاظمي خلال استقباله عدداً من جرحى مظاهرات أكتوبر 2019 لقد "خرجتم من أجل مطالب واقعية، من أجل حياة كريمة، لكن للأسف تعرضتم لاعتداءات وأصبحنا جميعاً في وضع لا نحسد عليه".



وبحسب أرقام المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق فإن أكثر من 600 عراقي قتلوا خلال المظاهرات الاحتجاجية، التي شهدها العراق في أكتوبر 2019 برصاص القوات العراقية، وأصيب نحو 25 ألف آخرين بعضهم أصيب بحالة إعاقة مستدامة.



ولم تكشف التحقيقات الحكومية والبرلمانية التي أجريت في حقبة رئيس الحكومة العراقية المقال عادل عبد المهدي، ولا الحكومة العراقية الحالية مصطفى الكاظمي عن الجهات التي قامت بإطلاق الرصاص الحي وقنابل الدخان على المتظاهرين في ساحة التحرير ببغداد، وساحة الحبوبي في الناصرية وفي محافظة كربلاء والنجف والبصرة التي أدت إلى مقتل وإصابات آلاف من المتظاهرين.