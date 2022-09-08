﻿جراهام بوتر: متحمس وفخور بقيادة تشيلسي

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أعرب جراهام بوتر، المدير الفني الجديد لتشيلسي، عن سعادته وفخره بتولي المسئولية الفنية للبلوز.

وكان تشيلسي قد أعلن عن تولي بوتر المسئولية الفنية للفريق خلفًا لتوماس توخيل الذي تمت إقالته عقب الخسارة من دينامو زغرب في مستهل مشوار الفريق بدور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

وقال بوتر في تصريحات للموقع الرسمي لتشيلسي عقب توليه المسئولية الفنية للبلوز:" فخور للغاية ومتحمس لقيادة تشيلسي، إنه ناد رائع، ومتحمس لبدء العمل مع المجموعة المالكة الجديدة للنادي".

وأضاف:" أتطلع للعمل مع المجموعة المثيرة من اللاعبين بتشيلسي، وتطوير الفريق وثقافته من أجل أن يفخر بنا جمهورنا".

وأتم:" أتقدم بالشكر لنادي برايتون لإتاحة الفرصة لي لتدريب الفريق الفترة الماضية إلى جانب دعمهم المستمر لي خلال فترة وجودي بالنادي".

وأعلن تشيلسي عن تولي جراهام بوتر المسئولية الفنية للفريق بعقد مدته خمس سنوات".

وأكد تشيلسي في بيانه على تولي بوتر المسئولية الفنية للبلوز على الفور.

ولم يكشف تشيلسي عن مقابل التعاقد في بيانه الرسمي وإن كانت تقارير صحفية قد أشارت إلى أن قيمة العقد تصل إلى 10 مليون جنيه إسترليني حسب تيليجراف و16 مليون حسب سكاي سبورتس.