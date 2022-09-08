قررت نيابة محرم بك في الإسكندرية، اليوم الخميس، ندب خبراء الأدلة الجنائية؛ لمعاينة موقع الحريق الذي نشب بمحل أحذية، وامتد لشقة سكنية بعقار قديم مكون من 3 طوابق، كائن في شارع "باولينو"، وأسفر عن مصرع عبدالحميد رجب عبدالحميد، 35 عامًا، وإصابة 6 أخرون.

وطلبت النيابة، تحريات المباحث حول الواقعة، مع التصريح بتسليم جثة الضحية لأسرتها لمواراتها الثرى وذلك عقب توقيع الكشف الطبي عليها لبيان أسباب الوفاة، وسؤال شهود العيان عن ملابسات نشوب الحريق، وطلبت تقريري الحماية المدنية، لتحديد بداية ونهاية وملابسات نشوبه.

وتلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية اللواء خالد البروي، إخطارًا من إدارتي الحماية المدنية، وشرطة النجدة، يفيد ورود بلاغًا من الأهالي، وغرفة عمليات الحي، حول نشوب حريقًا في نطاق دائرة قسم شرطة محرم بك، وحي وسط، وخلفَ ضحايا ومصابين بينهم شرطيين، وتم السيطرة عليه.

وبانتقال الشرطة رفقة 5 سيارات إطفاء تابعة لإدارة الحماية المدنية، و3 سيارات إسعاف، إلى موقع البلاغ، تم السيطرة على النيران بإخمادها وتبريد آثارها، لعدم وصولها إلى باقي أجزاء العقار، وجرى وضع سياج تأميني في محيط الحريق، وقطع المرافق عنه، حتى انتهاء عملية التبريد، ورفع آثاره.

وبالمعاينة والفحص تبين نشوب الحريق في محل أحذية، كائن أسفل العقار، وامتدت النيران إلى شقة سكنية كائنة في الطابق الأول علوي، مما أسفر عن تفحم محتوياتها، مع تصاعد الدخان بكثافة إلى الطوابق العلوية.

وتم نقل الجثة إلى مشرحة كوم الدكة، والمصابين إلى مستشفيات، جمال حمادة، والشرطة، لإسعافهما، وتحرر محضر إداري بالواقعة، وجارٍ العرض على النيابة العامة؛ لتباشر التحقيق.

يُذكر أن المصابين هم: منى محمود سعد، 55 عامًا، وعصمت أنور محمد، 56 عامًا، وياسمين محمد السيد، 24 عامًا، باختناق، ومحمد السيد محمد، 47 عامًا، أزمة قلبية، وحالتهم غير مستقرة، ومصطفى أحمد عبده، 39 عامًا، اشتباه كسر بالساق، وسحجات بعموم الجسم، ومحمد مصطفى سالم، 34 عامًا، جرح قطعي بالساق اليمنى، أمينا شرطة، وحالتهم مستقرة.