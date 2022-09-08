شيكابالا عن الفوز بالدوري: لم يساعدنا أحد وبدون «الفار» لن ننتصر

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تحدث محمود عبدالرازق شيكابالا قائد فريق الزمالك، عن أسباب التتويج بلقب الدوري المصري الممتاز، ومباراة كأس لوسيل أمام الهلال السعودي.

وقال شيكابالا عبر قناة إم بي سي مصر: «الونش كان يلعب مصابا وهذه من الأشياء التي جعلت الزمالك يفوز بالدوري».

وأضاف «مباراة كأس لوسيل تجمع بين فريقين كبار وإن شاء الله نقدم مستوى جيد ونسعد الجمهور ونعود بالفوز».

وواصل «الموسم الماضي من أحلى السنوات التي لعبت فيها كرة القدم في حياتي، لأن الترابط بين اللاعبين وحبهم للنادي زاد خلال هذا الموسم».

وأكمل «بدون الـVAR لن نحقق الفوز، لأن في المواسم الماضية كان يتم احتساب بعض القرارات علينا لا تحتسب قبل ذلك».

واستمر في تصريحاته «لم يساعدنا أحد لنفوز بالدوري، ولكن حققنا اللقب بعرق اللاعبين».

وأردف «مباراة الأهلي كانت نقطة التحول بالنسبة لنا في مشوار الدوري، ونجم الزمالك هو الفريق مع دعم الجمهور».

وتابع «جمهور الزمالك أعطى درسا للجميع في التشجيع ودعم الفريق وهو رقم 1».

وأتم تصريحاته «البعض يناقش في البرامج توقيت اعتزالي ولا أعرف لماذا، عندما أتخذ هذا القرار سوف أعلن عنه، والجمهور يريد استمراري لسنوات طويلة».