الشرطة الكندية تعتقل مشتبها به ثانيا في سلسلة هجمات الطعن الجماعي المميتة

قالت شرطة الخيالة الملكية الكندية يوم الأربعاء إنه تم القبض على رجل مطلوب على صلة بسلسلة هجمات الطعن المميتة في ساسكاتشوان الكندية التي خلفت 10 قتلى.

وذكرت الشرطة في بيان إنه تم تحديد موقع مايلز ساندرسون واعتقاله نحو الساعة 0330 مساء الأربعاء بالتوقيت المحلي (2130 بتوقيت جرينتش)، لتنهي بذلك عملية بحث عنه استمرت ثلاثة أيام.

وقال البيان إن مايلز ساندرسون كان محل تحقيق نشط يتعلق بجرائم قتل متعددة وقعت في 4 سبتمبر 2022 ، في جيمس سميث كري نيشن وويلدون في ساسكاتشوان.

وجاء اعتقال ساندرسون بعد ثلاثة أيام من مقتل 10 أشخاص وإصابة 18 آخرين في سلسلة هجمات طعن جماعية في 13 موقعا في مقاطعة ساسكاتشوان يوم الأحد.

وتم التعرف على مايلز ساندرسون وشقيقه داميان / 31 عاما /كمشتبه بهما بعد فترة وجيزة من الهجمات. وعثر على داميان ساندرسون ميتا صباح يوم الاثنين في جيمس سميث كري نيشن في ساسكاتشوان.