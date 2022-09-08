8 سبتمبر 2022.. استقرار أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري في بداية تعاملات اليوم

وزير المالية: ما لا ننفذه اليوم سيكون عبئا علينا في المستقبل بتكلفة كبيرة جدا