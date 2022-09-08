مصر تعزى بوركينا فاسو في ضحايا انفجار عبوة ناسفة شمال البلاد

أعربت مصر عن خالص تعازيها، اليوم الخميس، لبوركينا فاسو في ضحايا حادث انفجار عبوة ناسفة بشمال البلاد؛ مما أسفر عن عدد من الضحايا والمصابين من المدنيين الأبرياء.

وقال المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية السفير أحمد أبو زيد - عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) - "خالص التعازي والمواساة لحكومة وشعب دولة بوركينا فاسو الشقيقة، ولأسر ضحايا انفجار العبوة الناسفة شمال البلاد، التي أسفرت عن عدد من الضحايا والمصابين من المدنيين الأبرياء".

وأكد متحدث الخارجية، تضامن جمهورية مصر العربية مع بوركينا فاسو في هذا الحادث الأليم، وفى جهودها لدحر الإرهاب الغاشم.