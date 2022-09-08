 الرئيس السيسي يوجه بعقد مؤتمر اقتصادي نهاية الشهر: نستمع للمتخصصين والرأي المخالف - بوابة الشروق
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الرئيس السيسي يوجه بعقد مؤتمر اقتصادي نهاية الشهر: نستمع للمتخصصين والرأي المخالف

هديل هلال
نشر في: الخميس 8 سبتمبر 2022 - 2:01 م | آخر تحديث: الخميس 8 سبتمبر 2022 - 2:01 م

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بعقد مؤتمر اقتصادي نهاية الشهر الجاري، يضم المتخصصين وأصحاب الرأي المخالف.

وأضاف في كلمة ضمن فعاليات تدشين الوحدات البحرية الجديدة لهيئة قناة السويس، صباح الخميس: «محتاجين آخر الشهر نعقد مؤتمرًا اقتصاديًا، ونجلس كلنا، ونحضر المتخصصين ومن لهم رأي مخالف معنا».

وتابع: «أعلم بوجود حوار وطني موجود، وأن محاوره تضم الاقتصاد، لكن نحن كدولة نتكلم ومع المستثمرين ورجال الصناعة، يكون المؤتمر فرصة نسمع بعضنا ونتكلم، بعد تنظيمه نهاية الشهر».


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