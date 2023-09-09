إيقاعات فرقة الأنفوشي الشرقية في ليلة فنية على مسرح المركز الثقافي بطنطا

أشعلت فرقة الأنفوشي للإيقاعات الشرقية، أجواء مسرح المركز الثقافي بطنطا، وذلك في ليلة جديدة من ليالي مبادرة "ثقافتنا في إجازتنا" التي تقدمها الهيئة العامة لقصور الثقافة.

ووسط حضور وتفاعل جماهيري كبير قدمت الفرقة بقيادة الفنان عزت بسيوني، فقرات فنية وإيقاعات متنوعة لفناني الفرقة في الإيقاع منهم علا عطيان، هدير السيد، لوجين حمدي، يوسف عبد الحميد، علي عصام، علي سامي، رمضان عادل، سما كمال، بمصاحبة فواصل غنائية فلكلورية منها "ياما دقت على الرأس طبول للفنان محمد صبحي، يا بتاع النعناع يا منعنع للفنان محمد الإبياري، وقدم عمرو عادل آه يا يالالي، الصلح خير للفنانة نور، وأبدعت ياسمين صبحي في أغنية بهية"، وسط غناء وتشجيع من جمهور مدينة طنطا.

وعلى جانب آخر افتتح الفنان حامد علي فرج، أستاذ الخط العربي، معرض نتاج متدربي ورشة الخط العربي بالمركز الثقافي بطنطا على مدار العام الماضي والحالي، وبحضور الفنان فتوح سنبل أحد أعلام الخط العربي بمحافظة الغربية والدكتور وليد رجائي قوميسير ملتقى روح الخط العربي بالغربية، وعزة عادل مدير المركز، وعدد كبير من فناني الخط العربي.

ضم المعرض مايقرب من 80 عملا فنيا متنوعا بين خط النسخ والرقعة والثلث والكوفي والديواني وفنون الزخرفة للمحترفين منذ بداية الاشتراك في الورشة وحتى الوصول للاحتراف في مجال الخطوط.

الجدير بالذكر أنه تم تدريب هذا العام مايقرب من 300 طالب وطالبة وسيتم تكريم المتميزين منهم والمشتركين في المعرض خلال الأسبوع المقبل في الاحتفال بختام النشاط الفني والثقافي خلال إجازة الصيف.