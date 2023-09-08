ضبط 206 كيلو مخدرات متنوعة خلال حملات استهدفت تجار المخدرات في الفيوم

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الفيوم من ضبط 79 قضية مخدرات بمضبوطات 206 كيلو خلال حملات استهدفت تجار المخدرات بمنطقة دلة في الفيوم.



شنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الفيوم بإشراف اللواء ثروت المحلاوي مدير الأمن حملات أمنية بمنطقة دلة بالفيوم والمناطق المجاورة إستهدفت متجرى وحائزى المواد الخدرة أسفرت جهودها عن:



ضبط 79 قضية إتجار بالمواد المخدرة ضبط خلالها (53 كيلو حشيش، و141 كيلو بانجو، و2 كيلو هيروين، و8 كيلو إستروكس، و2 كيلو آيس، 3350 قرصا مخدرا).



تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال كل واقعة وامر اللواء حسام أنور مدير مباحث الفيوم بإحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات.